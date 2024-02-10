Как минимум семь человек, в том числе дети, погибли, еще трое получили ранения в результате удара российских войск по Харькову.

Российская армия атаковала Харьков с помощью беспилотников в ночь на субботу, 10 февраля. Как сообщает начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате удара не менее семи человек погибли, среди них трое детей — 7 и 4 лет, а также младенец. Кроме того, к утру 10 февраля известно о трех раненых.

По предварительной информации, российские военные запустили БПЛА Shahed с территории Белгородской области. Три беспилотника попали по Немышлянскому району Харькова, в результате чего была разрушена АЗС. По словам мэра города Игоря Терехова, из-за разлива топлива произошел пожар, который охватил более 3700 квадратных метров. Прокуратура региона указывает, что в результате инцидента разрушены более 15 жилых домов.

Кроме того, под обстрел попал и поселок Великий Бурлук, добавил Синегубов. В этом населенном пункте зафиксировано попадание в кафе, пояснил он.

Россия активизировала атаки на Украину

Российская армия существенно нарастила интенсивность атак по территории Украины дронами и беспилотниками. Так, о налете 35 беспилотников сообщалось в ночь на 30 января. 24 дрона Shahed атаковали Кривой Рог 2 февраля. На следующей день город подвергся повторной атаке БПЛА и авиационных ракет. 7 февраля российская армия вновь обстреляла несколько областей Украины.

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