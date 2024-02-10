Американские демократы с ужасом думают о возможном новом президентстве Дональда Трампа. Но в качестве противника республиканцу снова выбирают Джо Байдена — 81-летнего действующего президента, чей рейтинг одобрения ниже, чем был у его соперника на четвертый год президентства — перед тем, как тот, проиграл выборы.

Переходный кандидат

Джо Байден никогда не обещал, что будет президентом США всего один срок, но неоднократно намекал на это избирателям.

"Я считаю себя переходным кандидатом", — говорил он в 2020 году.

Во время той кампании политику было 78 лет, и перед ним стояла главная задача — не дать Дональду Трампу повторно занять президентское кресло. Сторонники демократов хоть и волновались, что президентство Байдена станет серьезной преградой для нынешнего молодого поколения политиков, но все же соглашались, что шансы Байдена на победу выше, чем у других кандидатов. Тем более что речь шла как будто бы об одном сроке — мало кто мог представить, что в 81 год Джо Байден соберется на второй.

Чтобы успокоить своих сторонников, Байден сравнивал себя с мостом между прошлым и "целым поколением лидеров", которые будут формировать будущее страны. В этот момент с ним на сцене стояли 48-летняя губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и бывшие соперники Байдена — 55-летняя Камала Харрис и 50-летний Кори Букер.

Слова Байдена о "переходном кандидате" заставили тогда многих демократов поверить, что в 2024 году он захочет уступить место одному из них — тому, кого выберет своим вице-президентом. Или, вернее, той — уже тогда мало кто сомневался, что это будет женщина.

Поэтому когда Байден назвал Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты США, многие были уверены, что ее политическая карьера будет набирать обороты. Журналисты писали о ней: первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента США. Так ярко войдя в историю, Харрис не смогла закрепить свой успех достижениями на новой должности.

Камала Харрис непопулярна в США (ей не доверяют 53,5% опрошенных компанией 538), и в частных беседах даже ее сторонники признаются: Харрис не смогла доказать избирателям, что именно она — будущий лидер партии, не говоря уже о будущем лидере страны.

Есть ли другие демократические политики, которые смогли бы выиграть у Трампа? — спросили Байдена журналисты.

"Вероятно, около 50, — ответил он. — Я не единственный, кто может его победить. Но я это сделаю".

Байден, кажется, слукавил, ведь, обращаясь к членам своей партии, он делал акцент на том, что именно он — наиболее опытный и подготовленный политик, способный не допустить возвращения Трампа в Овальный кабинет.

Но опыт и подготовка — очевидно, не единственное, что будет играть роль на предстоящих выборах.

Вписали имя ручкой

По закону штата Нью-Гемпшир, именно там должны проходить первые в стране праймериз президентской гонки (до них проходят лишь кокусы в Айове) — но Демократическую партию это никогда не устраивало, потому что местный электорат для них нерепрезентативен (например, на праймериз в 2020 году Джо Байден занял там лишь пятое место, чтобы затем разгромить конкурентов в других штатах).

Поэтому в этот раз демократы решили перепридумать график и провести первые праймериз 4 февраля в Южной Каролине. Это не помешало Нью-Гэмпширу последовать букве своего закона и провести свои выборы в январе, но поскольку они были объявлены партией неофициальными, Байден не был зарегистрирован в бюллетенях. Но все равно выиграл — его вручную вписали 64% голосовавших.

В Южной Каролине он ожидаемо также оказался самым популярным кандидатом.

Но на праймериз приходит не так уж много людей — в среднем около 27% от общего числа зарегистрированных избирателей (как членов обеих партий, так и беспартийных — в тех штатах, где праймериз открытые), в то время как в выборах обычно принимают участие около 60%. То есть в среднем более половины избирателей, голосующих на выборах, не принимают участие в праймериз.

В новейшей истории США не так много примеров, когда действующие президенты решали не идти на второй срок — последним был Линдон Джонсон, покинувший свой пост в 1969 году.

Президентов, не сумевших переизбраться, за последние сто лет было пять — и Джо Байдена в последнее время стали сравнивать с одним из них.

К концу первого срока Джимми Картера его рейтинги были крайне низкими из-за провалов во внутренней и внешней политике, нефтяного и энергетического кризиса, а также безработицы и инфляции. Несмотря на это, Картер решил выдвинуться на второй срок; на праймериз ему тогда противостоял сенатор Эдвард Кеннеди. Картер с трудом выиграл номинацию у Кеннеди, но не смог обойти республиканца Рональда Рейгана, уступив ему место в Овальном кабинете.

Но как минимум в одном аспекте — экономическом — сравнение Картера с Байденом некорректно.

Республиканцы-пессимисты

Джо Байдену досталась страна после ковида. Безработица достигала невиданного со времен Великой депрессии уровня, карантин уничтожил миллионы рабочих мест, а инфляция била рекорды.

"Многие американцы просто не помнят такого, чтобы цены росли так быстро в течение короткого периода времени. Но за относительно короткий срок инфляция упала с 8-9% до 3%. Безработица сейчас остается на рекордно низком уровне, — говорит политолог-американист Ян Веселов. — Недавно был отчет по рабочим местам: в январе было создано 350 тысяч новых рабочих мест, при этом эксперты ожидали в два раза меньше. Зарплата растет с опережением инфляции. И все указывает на то, что экономика сейчас находится в хорошем состоянии. И по идее американцы должны позитивно ее оценивать, как и действующего президента, потому что в США эти вопросы обычно связаны".

Но, если верить опросам, американцы считают, что экономика не в порядке. Если в январе 2020 года 57% американцев оценивали экономическое состояние страны как "отличное" или "хорошее", то в апреле того же года этот показатель упал до 23%, когда по стране распространился коронавирус. В первые несколько месяцев президентства Байдена цифры слегка повысились, но вскоре снова упали.

Большинство американцев, оценивающих состояние экономики как "плохое", говорят о высокой инфляции и стоимости жизни, в особенности — продуктов, товаров первой необходимости и жилья.

Те же, кто позитивно оценивает состояние экономики, объясняют это низкой безработицей, а некоторые говорят о снижении инфляции и росте зарплат.

"Важный фактор последних двух десятилетий — это партийная поляризация в восприятии экономики, — объясняет Ян Веселов. — То есть когда в Белом доме демократы, республиканцы говорят, что экономика не в самом хорошем состоянии. При этом республиканцы в целом хуже оценивают экономику, чем демократы в тех же условиях. И что интересно, когда людей просят оценить их собственное финансовое благополучие, американцы свое положение оценивают относительно неплохо. Республиканцы сейчас самые пессимистичные в опросах, хотя они тоже готовы признавать, что лично у них все хорошо. Просто личное благосостояние люди объясняют личными факторами, например, "я хорошо тружусь, много работаю". А состояние экономики страны — заслугами президента".

Экономисты не ожидают, что в течение месяцев, оставшихся до выборов президента США, страну ждут какие-то серьезные потрясения: рецессии не предвидится, инфляция, скорее всего, будет оставаться на текущем уровне, как и безработица. По идее рейтинги самого Джо Байдена при этом должны пойти вверх. Но этого не происходит.

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