Об ударах Израиля по пригороду Рафаха сообщило агентство AFP. Ранее премьер Израиля Нетаньяху поручил армии эвакуировать мирных жителей из этого города и зачистить его окрестности от боевиков ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по южной части сектора Газа в ночь на субботу, 10 февраля, пишет агентство AFP. По словам очевидцев, речь идет об окрестностях города Рафах.

Днем ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил военным разработать план эвакуации мирных жителей из этого населенного пункта и уничтожения сил радикального исламистского движения ХАМАС, действующих в Рафахе и окрестностях. Целей военной операции Израиля "невозможно достичь", пока в регионе остаются четыре батальона ХАМАС, пояснил глава кабмина.

Нетаньяху не уточнил, куда именно можно эвакуировать гражданское население. В то же время собеседник агентства Reuters из числа израильских чиновников сообщил, что жителей Рафаха могут отправить в северные районы сектора Газа.

После обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года в Рафахе нашли убежище около 1,3 миллиона палестинцев — внутренне перемещенных лиц, отмечает AFP. Как указал глава Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд в беседе с BBC, беженцы находятся в условиях нехватки продовольствия и питьевой воды.

Правозащитники HRW: Безопасного места для эвакуации нет



Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала позицию премьера Израиля. "Принуждение более миллиона палестинских беженцев в Рафахе к новой эвакуации, без безопасного места, в которое они могли бы направиться, было бы незаконным и несло бы катастрофические последствия", — заявила представительница HRW Надия Хардман. Она призвала международное сообщество вмешаться с целью "прекратить дальнейшие злодеяния".

Президент США Джозеф Байден 9 февраля назвал "чрезмерными" действия Израиля в секторе Газа, не упомянув конкретные населенные пункты. Днем ранее представитель Белого дома заявил, что Вашингтон не поддержит действия израильских военных в Рафахе без плана защиты гражданского населения.

Сирия обвинила Израиль в ударе с Голанских высот

Между тем власти Сирии обвинили Израиль в ударе по окрестностям Дамаска. Системы противовоздушной обороны перехватили ряд ракет, запущенных израильтянами с Голанских высот, заявило сирийское министерство обороны. Атака привела к некоторым "материальным потерям", добавило ведомство, не предоставив подробности.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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