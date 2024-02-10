После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшей за этим масштабной военной операцией Израиля в Газе участились нападения на американские базы в Сирии и Ираке. США отвечают авиаударами по объектам, принадлежащим иранским прокси-группировкам в Ираке.

Американские войска на Ближнем Востоке и в прошлом не раз подвергались нападениям со стороны исламистских военизированных группировок, которые поддерживает Иран. Но после начала войны в секторе Газа, которая усугубила напряженность по всему региону, нападения участились.

Какая группировка действует в Ираке и кто участвовал в нападениях на объекты США?

В Ираке действует шиитская группировка "Катаиб Хезболла" или "Бригады Партии Бога", основанная после вторжения США в Ирак. США считают ее террористической и винят в нападении 28 января на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое американских военнослужащих.

"Катаиб Хезболла" — одна из трех близких к Ирану группировок, которые в последние месяцы обстреливали американские базы в регионе.

7 февраля ударом американского беспилотника был убит в Багдаде лидер "Катаиб Хезболлы" Абу Бакир аль-Саади.

В Пентагоне заявили, что аль-Саади несет ответственность за организацию нападений на американских военных в регионе.

"Катаиб Хезболла" тесно связана с иранскими "Силами Кудс" — зарубежным оперативным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Что известно о других проиранских группировках в Ираке?

Самой крупной такой группировкой раньше были Силы народной мобилизации. Они состояли из преимущественно шиитских ополченцев, которые объединились, чтобы вытеснить "Исламское государство" из Ирака.

Изначально эти силы были отдельной структурой и считались проиранскими, но в 2016 году стали военизированным подразделением под контролем иракской армии.

Почему ситуация накалилась?

Иранские прокси-группировки в Ираке утверждают, что напряженность в регионе вызвана войной в Газе, последовавшей за нападением ХАМАС на Израиль 7 октября. Иран поддерживает ХАМАС, а США — Израиль.

По данным Министерства обороны США, с тех пор американские военные подвергались нападениям в Ираке и Сирии не менее 151 раза, обычно с помощью ракет и беспилотников.

В Ираке размещаются 2500 американских военнослужащих, в соседней Сирии — еще 900.

Их задача — предотвратить укрепление группировки "Исламское государств" (запрещена во многих странах мира, в том числе в России), в свое время контролировавшей значительные территории этих стран.

Поддерживаемые Ираном группировки настаивают на том, что их решения об атаках на американские базы в Ираке принимаются на местном уровне, без влияния Тегерана.

Однако они также утверждают, что совместно составляют так называемую "Ось сопротивления" и проводят общие операции в Ираке, Сирии и Ливане.

"Ось сопротивления" служит одним из иранских инструментов давления в регионе.

Как реагируют в Ираке?

Иракские власти осудили удары США. Представитель премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа аль-Судани заявил, что они "вопиющим образом" нарушают суверенитет его страны.

США заявили, что их "соразмерные" удары были направлены против "связанных с Ираном группировок".

Правительство аль-Судани утверждает, что удары США направлены на его военные объекты, а также на членов Сил народной мобилизации. Оно проводит сравнение между действиями США в Ираке и продолжающимся конфликтом в Газе.

"Регион уже столкнулся с опасностью расширения конфликта, последствиями агрессии в Газе и аморальной войны на уничтожение, которая угрожает палестинскому народу, — говорится в заявлении генерал-майора Йехии Расула, пресс-секретаря премьер-министра Ирака. — В то время как крупные державы, включая Соединенные Штаты, хранили молчание по поводу этих преступлений, мы видим, что Соединенные Штаты скатываются к осуждаемым и неоправданным агрессивным действиям против территории и национального суверенитета Ирака".

Министр иностранных дел Ирака доктор Фуад Хусейн заявил Би-би-си, что Ирак может быть втянут в конфликт, если на его территорию будут совершаться нападения со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев и американских войск.

"Большинство иракцев не хотят присутствия иностранных войск на иракской земле, — сказал он. — С теми, кого мы пригласили (американцами), мы договоримся путем переговоров. А те, кого не пригласили, должны уйти, и мы надеемся, также с помощью переговоров".

Глава МИД признал, что Иран имеет определенное влияние в Ираке, но не считает, что Тегеран диктует политику Багдаду.

"Меня беспокоит степень влияния всех окружающих нас, не только Ирана. Мы пытаемся избавиться от этого влияния. Решения относительно будущего Ирака должны приниматься в Багдаде, и они должны приниматься иракцами в Багдаде", — сказал он.

В то же время в кулуарах иракское правительство пытается выступить посредником и ослабить напряженность в отношениях между поддерживаемыми Ираном группировками и Вашингтоном, но пока в этом не преуспело.

Премьер-министр Ирака также посылает неоднозначные сигналы о том, следует ли США вывести своих военных из страны, где они находятся с 2003 года.

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