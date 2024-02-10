Каталин Новак подала в отставку в связи с давлением на нее общественности за помилование человека, ранее осужденного по делу о помощи в сокрытии сексуального насилия в детском доме.

Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку в субботу, 10 февраля, после того, как на нее было оказано общественное давление за помилование человека, осужденного за помощь в сокрытии сексуального насилия в детском доме, сообщает агентство Reuters.

Новак, близкий союзник премьер-министра Виктора Орбана, помиловала около двух десятков человек в апреле 2023 года — среди них был и заместитель директора детского дома, который помогал своему бывшему шефу скрывать свои сексуальные преступления.

"Я совершила ошибку… Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент. Я приняла решение о помиловании в апреле прошлого года, полагая, что осужденный не злоупотреблял уязвимостью детей, за которыми он присматривал", — сказала Каталин Новак, объявляя о своей отставке в речи по государственному телевидению Венгрии. Она признала, что "отсутствие аргументации могли вызвать сомнения в нулевой терпимости к педофилии".

Орбан пытается спасти политрепутацию

Как сообщает Reuters, на этой неделе оппозиционные партии Венгрии потребовали отставки Новак в связи с этим делом, а 9 февраля около тысячи людей на митинге протеста у офиса президента призвали ее уйти.

Накануне этих событий премьер-министр Орбан, чья партия Fidesz начинает кампанию по выборам в Европарламент в июне, пытаясь сгладить репутационный ущерб, внес в парламент конституционную поправку, лишающую президента права помиловать за преступления, совершенные против детей.

10 февраля бывший министр юстиции Юдит Варга, которая, как ожидалось, возглавит список партии Fidesz на выборах, но которая также подписала решение о помиловании заместителя директора детского учреждения, заявила в Facebook, что покидает пост депутата, взяв на себя ответственность за это решение.

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