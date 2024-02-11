Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского совета Шарль Мишель осудили высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он не будет защищать членов альянса, которые не выделяют достаточно средств на оборону, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Столтенберг подчеркнул, что слова Трампа подрывают безопасность всех членов НАТО, включая США.

"Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всех нас, включая безопасность Соединенных Штатов", — заявил Столтенберг в своем заявлении.

Генсек НАТО отметил, что заявления Трампа "увеличивает риск для американских и европейских солдат".

"Я ожидаю, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, США останутся сильным и верным союзником по НАТО", — подчеркнул Столтенберг.

Президент Евросовета назвал высказывания Трампа безрассудными.

"В течение 75 лет трансатлантический альянс был в центре безопасности и процветания американцев, канадцев и европейцев", — написал Шарль Мишель в соцсети X.

"Безрассудные заявления о безопасности и солидарности НАТО служат только интересам Путина" и "не приносят большей безопасности или мира во всем мире", подчеркнул он.

"Напротив, они еще раз подчеркивают, что Евросоюзу срочно необходимо продолжать развивать свою стратегическую автономию и инвестировать средства в оборону", — заявил президент Европейского совета.

Долнальд Трамп, наиболее вероятный кандидат от республиканской партии на осенних президентских выборах, заявил ранее, что будет поощрять Россию атаковать те страны НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Выступая на предвыборном митинге в Конвее, штат Южная Каролина, Трамп заявил, что во время его президентства на заседании НАТО президент одной крупной страны НАТО спросил его, будут ли Соединенные Штаты защищать страну НАТО, которая не тратит достаточно средств на оборону, если он подвергся нападению со стороны России.

"Я спросил: "Вы не заплатили?.. Нет, я не буду вас защищать... Я бы посоветовал им [России] делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить", — сказал экс-президент США.

Договор НАТО требует от государств-членов защищать любую страну блока, подвергшуюся нападению. Страны Альянса обязались выделять не менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, но большинство выделяют на военные расходы меньше.

Представитель Белого дома заявил, что бывший президент "поощряет кровавые режимы вторгаться в наших ближайших союзников [нации]", и назвал комментарии Трампа "ужасными и ужасающими". Он добавил, что слова Трампа "угрожают национальной безопасности Америки, глобальной стабильности и нашей внутренней экономике".

Трамп уже давно критикует НАТО и то, что, по его мнению, США должны взять на себя непомерное финансовое бремя, чтобы гарантировать оборону остальных стран блока.

У Трампа больше всего шансов быть выдвинутым на пост президента от Республиканской партии в ноябре этого года.

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