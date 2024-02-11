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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что западные журналисты уже два года настойчиво просят об интервью с Владимиром Путиным, но смысла разговаривать с ними он не видит.

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон, опубликовавший на этой неделе двухчасовую запись своей беседы с Путиным, заявил, что он — первый западный журналист, обратившийся к российскому президенту за интервью, поскольку западные СМИ якобы избегают общаться с Путиным. (Это неправда: только Би-би-си за последние полтора года несколько раз пыталась договориться с Путиным об интервью, неизменно получая отказ; не удалось побеседовать с Путиным и журналистам других крупных западных изданий.)

«Нас и британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО достаточно настойчиво просят [об] интервью», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

«Но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию, - добавил Песков. - В этом плане Карлсон, конечно, выгодно отличается».

Как отмечала на прошлой неделе британская Daily Telegraph, Карлсон «не единственный западный журналист, отважившийся попросить Путина об интервью, — он единственный, кому это было разрешено».

Ранее Песков сообщал, что за последние несколько дней Кремль получил десятки запросов об интервью от зарубежных СМИ. По его словам, эти заявки будут «иметь в виду на будущее».

Разговор Путина с Карлсоном был опубликован в ночь на 9 февраля. Значительная его часть была посвящена войне, которую Кремль ведет против Украины, а также отношениям России с США, НАТО и Западом в целом.

В ходе беседы Карлсон всячески избегал сколь-нибудь острых вопросов, не только не пытался как-то уточнять часто не соответствующие действительности высказывания (наблюдатели насчитали десятки либо напрямую ложных, либо вводящих в заблуждение утверждений), но и местами открыто поддерживал нарратив российского президента.

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