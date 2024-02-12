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Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора медиахолдинга "Осторожно, Media" Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает "Осторожно, новости".

Другим фигурантам дела — бывшему главному редактору глянцевого журнала Tatler Ариану Романовскому и экс-журналисту таблоида Life Тамерлану Бигаеву — суд назначил по семь лет колонии строгого режима. Гособвинение просило для Суханова восемь лет колонии, а для Романовского и Бигаева — семь с половиной лет.

Обвиняемых признали виновными по делу о вымогательстве в особо крупном размере, их арестовали осенью 2022 года по заявлению Сергея Чемезова — генерального директора госкорпорации "Ростех" и человека, близкого к президенту РФ Владимиру Путину.

По версии следствия, Суханов потребовал у Чемезова 11 млн рублей (112 тысяч евро по актуальному курсу) за "блок" на выход "негативных" материалов в Telegram-канале "Тушите свет". По словам создателей, проект был посвящен светской журналистике. Сообщается, что Романовский готовил материалы для канала по заданиям Ксении Собчак, а Бигаев был его администратором.

"Осторожно, медиа!" — холдинг Ксении Собчак, объединяющий несколько Telegram-каналов, блог журналистки в YouTube и несколько других проектов. "Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?", — написала Собчак в соцсетях после оглашения приговора.

Журналистка называла дело против Суханова, Романовского и Бигаева облавой на "последнюю свободную редакцию в России". После их задержания Собчак ненадолго покинула Россию, но затем вернулась и принесла извинения за "действия коллег" перед Чемезовым.

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