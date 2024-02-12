Несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, на Западе стали меньше воспринимать Россию как угрозу, хотя есть исключения. Это — один из выводов доклада Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) — крупнейший западный форум по безопасности — представил в понедельник, 12 февраля, свой ежегодный доклад о ситуации в мире. Настроение в целом, как и в минувшем 2023 году, пессимистичное, что ощущается не только в заголовке "Проигрывают все?" (Lose-Lose?). Причины очевидны — война России против Украины продолжается, в списке мировых кризисов добавился Ближний Восток, обозреватели опасаются "эскалации насилия в Индо-Тихоокеанском регионе".

Советник Меркель призывает не опускать руки

Западный мир ощущает растущее давление снаружи и внутри, ведущая западная держава — США — вошла в период предвыборной президентской гонки. Возможная победа и возвращение в Белый дом Дональда Трампа может стать новым испытанием на прочность для Запада, чьи лидеры соберутся в Мюнхене на конференцию 16-18 февраля.

В целом авторы доклада видят ситуацию так: геополитическое напряжение и экономическая неопределенность в мире растут, а многие страны меньше думают о выгодах глобализации, а больше переживают, что им достался недостаточный, как они считают, "кусок пирога".

На этом фоне глава Мюнхенской конференции, бывший немецкий дипломат Кристоф Хойсген советует не опускать руки. Во вступительном слове бывший советник канцлера Ангелы Меркель призывает "удвоить усилия" для укрепления миропорядка, основанного на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Он считает, что спираль ухудшения ситуации можно остановить.

Восприятие угрозы России уменьшилось

Уже несколько лет обязательная часть доклада — Мюнхенский индекс безопасности (Munich Security Index). Это основанный на опросах населения в разных странах мира показатель восприятия мировых угроз. Здесь произошли изменения по сравнению с поворотным для миропорядка 2022 годом.

Хотя война в России против Украины продолжается, для жителей многих странах Запада РФ больше не возглавляет список угроз. "Почти все индикаторы, связанные с войной России против Украины, упали, включая (угрозу) использования ядерного оружия агрессором и перебои в поставках энергоносителей", — сказано в докладе. В основу легли данные опросов, проведенных в октябре-ноябре 2023 года.

Особенно смещение восприятия заметно в Германии. Россия как угроза за год опустилась для немцев с первого на седьмое место. В первой тройке — "массовая миграция в результате войн и изменения климата", "радикальный исламский терроризм" и "кибератаки". Похожие настроения во Франции, а в Италии Россия как угроза — на 12-м месте.

В США Россия оказалась в этом рейтинге на четвертом месте, пропустив вперед Китай (третья позиция). Американцы больше всего опасаются "кибератак" и "поляризации общества".

Исключения из общей тенденции на Западе — Великобритания и Япония. Лишь в этих двух странах Россия и в 2023 году на первом месте в списке восприятия угроз.

Индекс не означает, что Россию перестали воспринимать как угрозу, отношение к ней в целом по-прежнему на "очень низком" уровне и ниже показателей 2021 года, сказано в докладе. Совсем другая картина в Китае, Индии и ЮАР, где к России с большим перевесом по-прежнему относятся как к союзнику, а не как к угрозе. Бразилия в этой группе стран "не определилась", то есть там отношение к России скорее двоякое.

Большинство украинцев против уступок России

Одна из первых глав доклада посвящена Украине и другим странам, которые авторы записали в "серую зону" между ЕС и НАТО с одной стороны и Россией — с другой. Среди них — Молдова, Грузия и Западные Балканы. "Несмотря на словесные заверения вывести Восточную Европу из серой зоны, не совсем ясно, как быстро это произойдет и готовы ли трансатлантические партнеры заплатить цену", — сказано в докладе.

Более того, мюнхенский индекс зафиксировал "зарождающуюся "усталость от Украины". Среди стран группы G7 "падает общественная поддержка по продолжению помощи Украине, поставкам тяжелых вооружений или введению дальнейших санкций против России". При этом авторы констатируют, что даже нынешнего уровня военной помощи Киеву недостаточно для того, чтобы помочь Украине победить. В итоге они призывают лидеров в США и Европе противостоять "усталости от Украины", "помочь Киеву победить" и "сузить серую зону".

В самой же Украине настроения, похоже, принципиально не изменились. Как и год назад подавляющее большинство выступает против уступок России в обмен на прекращение войны. 92 процента опрошенных считают условием перемирия выход российских войск со всей территории Украины, включая аннексированный в 2014 году Крым. Сделать исключение для Крыма готовы 12 процентов. Примерно столько же украинцев (14 процентов) согласны ради прекращения огня с отводом российских войск по состоянию на 24 февраля 2022 года. Наконец, позволить России оставить войска на оккупированных территориях готовы лишь 2 процента украинцев. 94 процента — против.

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