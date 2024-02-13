В ночь на 13 февраля российские войска запустили по территории Украины 23 дрона-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным ВСУ, силы ПВО сбили 16 дронов в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Некоторые районы Днепра остались без света и водоснабжения после атаки дронов, сообщали "Страна.ua" и "РБК-Украина". В сообщении "Днепроводоканала" говорится, что из-за перебоев с электричеством в городе остановили насосную станцию, по некоторым адресам прекратили подачу воды.

В результате атаки прекратила работу одна из теплоэлектроподстанций. Энергетическая компания ДТЭК не уточняет, где расположена пострадавшая станция, но украинские СМИ пишут, что речь идет о Днепре.

В сообщении говорится, что повреждено оборудование предприятия, станция прекратила производство электроэнергии. По предварительным данным, люди не пострадали.

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