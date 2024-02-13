Foto: Ieva Ābele, Saeima

Российские власти объявили в розыск по обвинению в совершении уголовных преступлений 64 депутатов Сейма прошлого созыва, в том числе шестерых членов нынешнего кабинета министров и экс-главу МВД Марию Голубеву, действующего и бывшего мэров Риги, а также (впервые в истории России) лидера иностранного государства — премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом пишет "Медиазона", изучившая базу данных МВД РФ.

Как выяснили журналисты, латвийских политиков объявили в розыск по делу об уничтожении захоронений (статья 243.3 УК РФ), которое Следственный комитет России возбудил после сноса памятника в Пардаугаве в 2022 году. Формальным поводом для начала расследования, утверждает "Медиазона", стал выход Латвии из договора с Россией о сохранении мемориалов, поддержанный Сеймом.

В розыск попали 59 из 68 депутатов, проголосовавших за разрыв соглашения. В их числе действующие члены кабинета министров: министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, министр финансов Арвил Ашераденс, глава МВД Рихардс Козловскис, министр образования и науки Анда Чакша, министр благосостояния Улдис Аугулис, а также министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Также российские власти разыскивают пятерых депутатов, не участвовавших в голосовании, и Марию Голубеву, возглавлявшую МВД до мая 2022 года. В базе оказались и карточки на 15 из 38 депутатов Рижской думы, принимавших решение о сносе памятников, в том числе на нынешнего мэра Риги Вилниса Кирсиса и его предшественника Мартиньша Стакиса.

Среди депутатов 13-го созыва Сейма российские власти объявили в розыск :

  • 13 членов фракции "Национального объединения" (Янис Домбрава, Нормундс Дзинтарс, Райвис Дзинтарс, Янис Иесалниекс, Ритварс Янсонс, Рихардс Колс, Янина Курсите-Пакуле, Эва Мартужа, Линда Медне, Инара Мурниеце, Эдвинс Шноре, Эдмундс Тейрумниекс и Илзе Индриксоне);
  • 12 членов фракции Attīstībai/Par! (Кристe Баумане, Айгарс Бикше, Мартиньш Бондарс, Илмарс Дуритис, Мария Голубева, Виестурс Лиепкалнс, Юрис Пуце, Даце Рукшане-Шчипчинска, Андрис Скриде, Мартиньш Штейнс, Вита Анда Терауда и Гатис Замурс);
  • 10 членов фракции "Консервативные" (Иева Акуратере, Дагмара Бейтнере-Ле Галла, Улдис Будрикис, Янис Бутанс, Янис Циеленс, Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Эвита Залите-Гроса, Рейнис Знотиньш и Нормундс Жунна)
  • 10 членов фракции "Нового единства" (Арвилс Ашераденс, Алина Генделе, Андрей Юдин, Рихардс Козловскис, Айнарс Латковскис, Атис Лейиньш, Инесе Либиня-Эгнере, Карлис Шадурскис и Алдис Адамовичс);
  • 5 членов фракции СЗК (Улдис Аугулис, Гундарс Даудзе, Янис Дуклавс, Армандс Краузе и Янис Вуцанс);
  • 3 членов группы "Независимые" (Раймондс Бергманис, Иева Крапане и Рамона Петравича);
  • 13 внефракционных депутатов (Анда Чакша, Вячеслав Домбровскис, Каспарс Гиргенс, Артусс Кайминьш, Марис Кучинскис, Эвия Папуле, Ингуна Рибена, Дидзис Шмитс, Илга Шуплинска, Эдгарс Таварс, Атис Закатистовс, Айварс Гейданс, Янина Курсите).

В связи с решениями о демонтаже советских мемориалов разыскивают и нескольких литовских чиновников. Так, "Медиазона" обнаружила в базе МВД РФ министра культуры Симонаса Кайриса, шестерых депутатов Вильнюсского городского совета, мэра Клайпеды Арвидаса Вайткуса, его заместителя и 13 членов городского совета.

Впервые в истории России в розыск объявили лидера иностранного государства — премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Журналисты связывают это решение с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина проверить действия эстонских властей по демонтажу части советских памятников. Вместе с Каллас в розыск был объявлен глава Государственной канцелярии Таймар Петеркоп.

Всего "Медиазона" обнаружила в базе МВД РФ карточки более 700 иностранцев, против которых были возбуждены политические дела. Помимо политиков из стран Балтии, в розыск объявлены председатель Международного суда ООН Петр Хофманьский, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун (его заочно арестовали по обвинению в содействии терроризму), бывшие и нынешние руководители ВСУ, украинские активисты и телеведущие, почти 400 воюющих на стороне Киева иностранных добровольцев (большинство — из Грузии, Великобритании и Беларуси).

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