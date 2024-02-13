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Численность польской армии планируется увеличить до 220 000 военнослужащих до конца текущего года, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник в эфире телеканала Polsat News.

Косиняк-Камыш также добавил, что это число "будет расти с каждым годом".

"Я считаю, что у нас есть огромное пространство для роста в виде активного резерва. Это подготовленные люди, принявшие присягу и находящиеся в резерве, который используется в случае непосредственной угрозы", — сказал глава Минобороны Польши.

Сейчас польские вооруженные силы насчитывают около 200 000 человек, в том числе 148 000 профессиональных военнослужащих.

Новое польское правительство также решило сохранить относительно высокие расходы на оборону. В утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой годовом бюджете расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых ($29,4 млрд), что составляет 3,1% от ВВП, запланированного на 2024 год.

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