Канада отказалась экстрадировать в Россию Ярослава Гуньку — 98-летнего мужчину, сражавшегося во время Второй мировой войны в рядах дивизии СС "Галиция". Об этом сообщило во вторник, 13 февраля, агентство РИА "Новости" со ссылкой на посла РФ в Оттаве Олега Степанова.

"Вряд ли отсутствие договора об экстрадиции может служить поводом для отказа. Очевидная политически мотивированная отговорка. Этот гражданин Канады публично признал, что добровольно вступил в ряды дивизии СС "Галичина", — цитирует дипломата агентство.

Позже Степанов уточнил, что МИД Канады попросил "дополнительное время" для подготовки ответов по существу на вопросы РФ по делу Ярослава Гуньки. "Но будут ли правоохранительные органы Канады изучать его прошлое, его причастность к массовым убийствам, к геноциду — теперь уже по канадским законам? И поднимут ли они историю его статуса в Канаде? Как он получил гражданство? Записал ли он, что был членом СС, в своей анкете, когда прибыл на эту землю?" — приводит агентство вопросы дипломата.

Приглашение ветерана СС в канадский парламент

Ярослав Гунька был приглашен в канадский парламент 22 сентября 2023 года — во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Спикер Палаты общин Энтони Рота представил Гуньку как украинского ветерана времен Второй мировой войны, назвав его героем. Присутствующие, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также Владимир и Елена Зеленские, аплодировали ему стоя.

Когда выяснилось, что Гунька служил в СС, Рота принес извинения, заявив, что ему лишь позже стала известна "дополнительная информация", которая заставляет его сожалеть о своем решении. Он добавил, что ни остальные канадские депутаты, ни Владимир Зеленский не знали о его намерении пригласить Гуньку. На фоне разгоревшегося скандала 26 сентября Рота объявил об уходе в отставку.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал инцидент с приглашением ветерана СС в Палату общин "глубоко постыдным" для канадского парламента и всех канадцев, однако не стал призывать Роту сложить полномочия. Другую позицию заняли некоторые представители кабинета Трюдо. В частности, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли назвала поступок спикера Палаты общин "совершенно неприемлемым" и призвала того уйти в отставку.

Просьба Москвы об экстрадиции Ярослава Гуньки

В октябре 2023 года Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил Гуньке обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Второй мировой войны. По российскому законодательству, по статье о геноциде ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Впоследствии МВД России объявило Гуньку в розыск. В декабре 2023 года стало известно, что Генпрокуратура РФ обратилась к властям Канады с просьбой об экстрадиции Гуньки.

Комментируя отказ Оттавы выдать Москве пожилого мужчину, посол РФ в Канаде Олег Степанов 13 февраля заявил, что участие Гуньки в массовых преступлениях подтверждены документально и соответствующие доказательства были переданы РФ Канаде. Дипломат добавил, что, несмотря на отказ в экстрадиции, Россия продолжит "добиваться справедливости".

О дивизии СС "Галиция"

Дивизия СС "Галиция" (также известна под названием "Галичина") — украинское добровольческое военное формирование, созданное нацистами в 1943 году. По данным польских историков, 28 февраля 1944 года 4-й полицейский полк "Галиции" вместе с украинской вспомогательной полицией уничтожил население польского села Гута Пеняцка. Жертвами стали свыше 500 мирных жителей. Решением Нюрнбергского трибунала, все лица, состоявшие в СС, являются военными преступниками.

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