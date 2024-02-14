Днем 13 февраля российские "военкоры" и Z-каналы сообщили об ударе российских войск по учебному полигону ВСУ в городе Селидово Покровского района Донецкой области. По их данным, удар привел к гибели сотен украинских военных. В ВСУ назвали сообщения дезинформацией.

Одним из первых об ударе по Селидово сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. В своем Telegram-канале он написал, что полигон "превратился в мясорубку" и назвал нового главкома ВСУ Александра Сырского "генералом 200" (в провоенных каналах "двухсотыми" называют погибших солдат; соответственно, "генералом 200" называют командующего, который не бережет солдат, отправляя их в атаки или тяжелые бои — прим. Медузы"). Еще один российский "военкор", Юрий Котенок, сообщил о "нескольких десятках двухсотых" и более чем сотне раненых. Он выразил мнение, что удар в украинских пабликах "будут максимально замалчивать", поскольку для Сырского это "очень плохая история".

Telegram-канал Mash без ссылок на источники утверждал, что в Селидово располагались около полутора тысяч военнослужащих ВСУ, которые проходили боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку. Число убитых и раненых Mash оценил (также без указания источников) в диапазоне от 300 до 1500 человек.

Об ударе по Селидово также сообщило государственное агентство ТАСС — со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Он написал про удар по Селидово у себя в Telegram-канале, заявив, что там "были прилеты" и что "по погибшим и раненым точной информации пока нет". Бывший депутат не уточнил, откуда у него есть данные об атаке.

Telegram-канал "Рыбарь" написал, что российские войска днем 13 февраля нанесли серию ударов по целям в Селидово и поразили "крупный пункт временной дислокации противника". По данным "Рыбаря" (об этом же пишут и другие "военкоры"), удар был нанесен ракетой комплекса "Искандер" с использованием кассетных боеприпасов. Точного количества пострадавших Telegram-канал не приводил, отмечая что "подтвердить информацию о сотнях погибших весьма затруднительно". При этом, как утверждал "Рыбарь", вскоре после предполагаемого инцидента район был изолирован и там начались "облавы Службы безопасности Украины". На основании этого Telegram-канал сделал вывод, что там была поражена значимая цель: "либо большое скопление личного состава, либо высокопоставленные украинские офицеры".

В ВСУ на сообщения об ударе ответил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, назвавший их "российской дезинформацией". "Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидово в Донецкой области. Это российская ИПСО (информационно-психологической операцией; в ВСУ утверждают, что такие операции российские власти проводят параллельно с боевыми действиями, чтобы посеять дезинформацию и панику среди людей — прим. "Медузы"). Таким образом противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на таврическом направлении", — заявил Тарнавский.

Комментируя обстрелы Покровского района, он сказал, что 13 февраля около 11 утра российские войска ударили из реактивной системы залпового огня "Ураган" по поселку Цукурино (он находится примерно в восьми километрах к югу от Селидово). По словам Тарнавского, в результате удара пострадавших нет.

Об ударе по Цукурино также сообщил телеканал "Суспильне" со ссылкой на пост Селидовской военной администрации (сейчас он недоступен). В нем говорилось, что в результате удара "Ураганом" повреждены два двухэтажных жилых дома, легковой автомобиль и линия электросетей.

Вскоре после заявления Тарнавского российский провоенный Telegram-канал "Южный фронт" опубликовал видео удара, который, как утверждается, был нанесен по "месту скопления военной техники ВСУ" в Цукурино. По данным "Южного фронта", потери украинских сил в результате этого удара составили до 30 человек. Также были уничтожены несколько военных машин и склад, говорится в сообщении (в полной версии видео видна как минимум одна горящая бронемашина). "Южный фронт" не уточняет, идет ли речь о том же ударе, о котором сообщили российские "военкоры". Отдел "Разбор" редакции "Медузы" подтвердил, что на видео, опубликованном "Южным фронтом", действительно фигурирует Цукурино и что удар был нанесен кассетным боеприпасом. Других видео ударов по Селидово в российских пабликах на момент написания этого текста не было.

Селидово находится примерно в 40 км от Авдеевки, в районе которой уже продолжительное время идут тяжелые бои, — и достаточно регулярно обстреливается российскими войсками. Так, утром 13 февраля глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара, нанесенного по Селидово накануне, пострадали три мирных жителя.

Минобороны России официально об ударе по Селидово не сообщало.

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