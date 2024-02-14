В Кремле опровергли сообщения о том, что Россия через посредников предлагала США заморозить конфликт в Украине на данном этапе. "Нет, это неправда", — заявил в среду, 14 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на три российских источника, что президент России Владимир Путин посылал США сигналы о готовности рассмотреть возможность прекращения огня в Украине, однако его предложение было отвергнуто Вашингтоном после контактов между посредниками с обеих сторон.

По данным собеседников агентства, Кремль предлагал заморозить военные действия на нынешних линиях соприкосновения, не желая уступать ни одну из территорий, над которыми РФ получила контроль. В 2023 году Путин озвучил свою позицию публично, а также передал ее в частном порядке через посредников — в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке.

"Контакты с американцами ни к чему не привели", — рассказал Reuters на условиях анонимности высокопоставленный российский источник, знакомый с ходом обсуждений на рубеже 2023-2024 годов. По словам другого собеседника, американцы через посредников передали, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому контакты закончились неудачей. Третий источник сказал, что с "американцами все развалилось", потому что США не захотели давить на Украину.

При этом источник агентства в США заявил об отсутствии каких-либо официальных контактов между Москвой и Вашингтоном и подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут участвовать в переговорах с РФ, затрагивающих интересы Украины. Российские власти эту информацию не комментировали.

В конце 2023 года газета The New York Times писала, что Путин по дипломатическим каналам выражал готовность к прекращению огня в Украине и заморозке боевых действий на текущих позициях. О том, что переговоры провалились, не сообщалось.

Россия несколько раз обвиняла Украину в отказе от диалога. При этом украинские власти не раз указывали, что для начала мирных переговоров с Москвой необходимо безоговорочное выполнение встречных требований Киева как страны, подвергшейся агрессии.

Главным условием называется немедленный вывод войск РФ из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев считает необходимым условием для заключения мира отвод Россией войск на границы 1991 года.

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