Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором официально подтвердил атаку на российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море сегодня утром. Минобороны России эту информацию пока не комментировало. В Кремле от комментариев отказались.

Украинские военные утверждают, что корабль, находившийся в момент атаки возле Алупки в аннексированном Крыму, был уничтожен.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видеозапись атаки. "Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть", — говорится в заявлении ведомства.

В ГУР указывают, что "Цезарь Куников" может вмещать до 87 членов экипажа на борту, а поисково-спасательная операция "успеха не имела".

"Уничтожение Вооруженными силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского БДК "Цезарь Куников" — очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить украинскими территориальными водами", — заявил командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщения об атаке по российскому кораблю в Черном море комментировать не стал и переадресовал их в Минобороны. Российское военное ведомство сообщения ВСУ и ГУР пока не комментировало, лишь под утро сообщало, что сегодня ночью "были перехвачены" шесть беспилотников над акваторией Черного моря.

Российские Z-блогеры также пишут о подвергшемся атаке российском БДК. "Судя по всему, поражен российский большой десантный корабль (вероятно, речь идет БДК "Цезарь Куников")", пишет Telegram-канал "Рыбарь" (более 1 млн подписчиков). "Военный осведомитель" сообщил, что БДК "Цезарь Куников" "погиб" 14 февраля 2024 года, "в день гибели Героя СССР Цезаря Куникова, именем которого и был назван". При этом канал "Два майора" утверждает, что "весь экипаж жив".

Ответственность за случившееся Z-блогеры возложили на руководство Черноморского флота, из-за которого, как написал "Военный осведомитель", корабли, "до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе средствами противодействия, расстреливают как куропаток".

Весной 2022 года большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения в результате обстрела ВСУ в порту Бердянска. БДК "Саратов" в результате того же обстрела был затоплен. Позже затонул и "Новочеркасск", но в результате другой атаки — 26 декабря 2023 года в порту Феодосии по нему ударили крылатыми ракетами Storm Shadow.

Если Россия действительно потеряла еще один большой десантный корабль, какое влияние это окажет на ход войны? Объясняет военный корреспондент "Русской службы Би-би-си" Павел Аксенов

Если большой десантный корабль "Цезарь Куников", вероятно, поврежденный в результате ударов украинских безэкипажных катеров у берегов Крыма, действительно затонул, как утверждают ВСУ, то это увеличит "счет" украинских ВМС. Он включает в себя еще два потопленных БДК — "Новочеркасск", который погиб в порту Феодосии, когда стоял под разгрузкой, и "Саратов", который затонул в порту Бердянска в марте 2022 при таких же обстоятельствах. Оба корабля были поражены ракетами — "Новочеркасск" крылатой ракетой типа Storm Shadow, а "Саратов", предположительно, оперативно-тактической ракетой "Точка У".

Кроме того, в сентябре 2023 года БДК "Минск" был сильно поврежден в сухом доке Севастопольского морского завода в результате удара крылатыми ракетами, а БДК "Оленегорский горняк" в августе 2023 года возле Новороссийска. Даже если "Цезарь Куников" не утонул, он, вероятно, все равно не сможет в ближайшем будущем участвовать в военных операциях.

На ход войны в Украине очередная потеря большого десантного корабля непосредственно не повлияет — он не может запускать крылатые ракеты по наземным целям или кораблям, а вероятность высадки десанта на украинском побережье (эти корабли строились, в первую очередь, для таких операций) стремится к нулю. Однако Россия использует БДК для перевозки грузов. В конце концов это просто хорошо вооруженные транспорты.

Впрочем, их вооружение — сдвоенная скорострельная 57-миллиметровая артиллерийская зенитная установка, морская версия РСЗО "Град" и переносной зенитный комплекс "Стрела" — оказались беспомощны перед безэкипажными морскими катерами, которые использует Украина.

Теперь возможности российского флота перевозить военные грузы сократились.

Но есть еще одно обстоятельство, которое без сомнения окажет влияние на ход войны. Российский флот после прошлых ударов сократил свою активность в открытом море, значительная часть кораблей перебазировалась из Севастополя в Новороссийск. С гибелью очередного корабля опасения российского командования только возрастут.

Тактика "москитного флота", ставку на которую Украина делала еще до начала российского вторжения, оказалась невероятно эффективной, когда у нее появились безэкипажные катера-брандеры. Теперь война на море похожа на борьбу армии хорошо вооруженных рыцарей с роем ос — тяжелые мечи и прочные щиты в ней мало помогают.

России не хватает радаров для своевременного выявления морских целей, причем радары должны быть летающие, военные корабли также кажутся не очень хорошо защищенными от нападения множества малых целей — им не хватает мелкокалиберной артиллерии, пулеметов и систем радиоэлектронной борьбы. Но все эти мероприятия требуют финансирования, усилий и высокой организации и, главное, времени, которого в условиях войны всегда не хватает.

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