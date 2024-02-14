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Премьер-министр Испании Педро Санчес и его ирландский коллега Лео Варадкар направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом "срочно пересмотреть" соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Израилем, поскольку ближневосточная страна может нарушать свои обязательства по обеспечению прав человека. Текст письма опубликован на сайте испанского правительства.

"Учитывая произошедшее и происходящее в секторе Газа с октября 2023 года, в том числе широко распространенную озабоченность возможными нарушениями международного гуманитарного права со стороны Израиля, мы просим Еврокомиссию срочно проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства, в том числе по Соглашению об ассоциации между ЕС и Израилем, которое делает уважение прав человека и демократических принципов основополагающим элементом отношений", — говорится в письме.

Если Еврокомиссия придет к выводу, что действия израильских военных в секторе Газа нарушают международные нормы о соблюдении прав человека, Санчес и Вардакар призывают фон дер Ляйен представить соответствующие меры на рассмотрение Европейскому совету. Испанский и ирландский лидер направили копию письма Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем действует с 2000 года. Документ определяет основные юридические и институциональные рамки для осуществления политического диалога и экономического сотрудничества между странами. Во второй статье соглашения говорится, что отношения "должны быть основаны на уважение к правам человека и демократическим принципам.

Письмо Санчеса и Вардакара было отправлено на фоне начатой израильскими военными операции на юге сектора Газа — там сейчас находятся около полутора миллионов палестинцев, в том числе бежавших с севера анклава после возобновления боевых действий. BBC со ссылкой на местных жителей пишет о "беспрецедентных" действиях армии Израиля в этом районе. Международные лидеры призывали израильские власти обеспечить максимально возможную безопасность мирных жителей в условиях операции на юге сектора Газа.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября прошлого года, когда боевики группировки ХАМАС обстреляли территорию Израиля, одновременно вторгшись в приграничные районы и устроив там резню. По данным властей и СМИ, жертвами атаки стали около 1200 местных жителей, еще более 240 человек были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

В ответ на атаку Израиль стал наносить массированные авиаудары по сектору Газа, а затем начал и наземную операцию на севере палестинского анклава. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения региона, жертвами боевых действий в секторе Газа стали более 28 тысяч палестинцев. Подтвердить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным.

На рубеже ноября-декабря в рамках соглашения о временном прекращении огня ХАМАС отпустил 105 заложников, в обмен израильские власти освободили из тюрем более 300 палестинцев. 6 февраля военные сообщили, что 29 захваченных в октябре израильтян погибли в секторе Газа. В январе еще трое были по ошибке застрелены израильскими солдатами в ходе боевых действий.

С конца января Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и других стран обсуждают новое соглашение о прекращении огня, предполагающее обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

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