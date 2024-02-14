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Действующий министр обороны Индонезии Прабово Субианто объявил себя победителем президентских выборов. Подсчеты голосов указывают на то, что он одержал победу уже в первом туре голосования, заявил сам Субианто, выступая перед своими сторонниками в Джакарте в среду, 14 февраля.

Так называемые быстрые подсчеты, которые были проведены институтами по изучению общественного мнения, признанными на государственном уровне, показали, что по результатам обработки двух третей голосов за 72-летнего экс-генерала проголосовали более 58 процентов избирателей. Официальные результаты ожидаются только в марте, но в прошлом быстрые подсчеты доказали свою надежность, отмечает агентство AFP.

Таким образом, Субианто значительно опережает своих соперников — 54-летнего бывшего министра образования Аниса Басведана и 55-летнего экс-губернатора Центральной Явы Ганджара Праново.

В ходе предвыборной кампании Субианто обещал продолжить политику президента Джоко Видодо,уходящего со своего поста. Видодо, который пользуется в Индонезии огромной популярностью, после двух президентских сроков больше не имеет права баллотироваться. На должность вице-президента на этих же выборах в паре с Субианто выдвигался старший сын Джоко Видодо — Гибран Ракабуминг Рака.

Чтобы занять президентский пост, кандидат должен набрать более 50 процентов голосов по всей стране и не менее 20 процентов более чем в половине из 38 провинций Индонезии.

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