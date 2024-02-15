"Единственное, о чем мы можем сожалеть — это о том, что не начали активных действий раньше", — заявил президент России Владимир Путин, комментируя ход войны в Украине в интервью ведущему телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Как пишет портал "Радио Свобода", интервью, которое было опубликовано в среду поздно вечером, касалось, в основном, беседы Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, состоявшейся 6 февраля. Комментируя итоги беседы и реакцию на нее зрителей, президент России назвал Карлсона "опасным человеком", который специально избрал такую тактику, чтобы не услышать во время разговора "острые ответы". По словам Путина, он готовился к совсем другим вопросам и собирался отвечать "остро", что придало бы интервью нужную "специфику". В результате, как сказал российский президент, он "полного удовольствия не получил".

Также Путин, отвечая на реплику Зарубина о якобы возможном аресте Карлсона в США, заявил, что "это было бы неплохо", поскольку тогда "либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе Америки, показала бы свое истинное лицо".

При этом президент России, отвечая на вопрос какой из глав США для него выгоднее, нынешний президент Байден или его предшественник Дональд Трамп, ответил: "Байден. Он человек более прогнозируемый".

Также Путин рассказал о чем говорил с Такером Карлсоном неофициально, когда съемочная группа американского журналиста уже выключила камеры. По словам президента, речь зашла о "демонизации" России в связи с массовыми еврейскими погромами в Российской империи в начале 20-го века. Путин заявил, что эти погромы происходили в основном на территории современной Украины, режим которой российские власти называют, в том числе, "неонацистским" (еврейские погромы имели место на всей территории Российской империи — в том числе, в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске. — Прим. РС).

В среду издание The Moscow Times со ссылкой на крупнейшую исследовательскую компанию в области СМИ и рекламы Mediascope, сообщило, что двухчасовое интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карслону заняло лишь 19-е место в общероссийском рейтинге самых популярных телепрограмм за неделю с 4 по 11 февраля. По рейтингу, который фиксирует среднее число зрителей в процентах от населения, интервью российского президента (2,9%) оказалось лишь чуть выше мистического шоу "Экстресенсы.Реванш" (2,8%) и телевикторины "Поле чудес" (2,7%).

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