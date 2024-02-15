"Первый канал", "Россия 1" и НТВ, а также часть государственных информагентств и лояльных Кремлю изданий не рассказали аудитории о потере большого десантного корабля "Цезарь Куников" у берегов Крыма. Внимание на это обратило "Агентство".

Первые сообщения об атаке украинских военных, которая привела к потоплению корабля, появились в СМИ утром в среду. К обеду эту информацию подтвердили Генштаб ВСУ и Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также ГУР разместило на своем YouTube-канале видео, на котором, как утверждается, запечатлена атака на БДК с использованием беспилотных морских дронов.

В итоговых выпусках новостей за 14 февраля на трех главных российских телеканалах о гибели военного корабля не было сказано ничего. "Первый канал", "Россия 1" и НТВ посвятили основную часть программ выступлению президента РФ Владимира Путина на "Форуме будущих технологий" и посещению им Центра диагностики и новых телемедицинских технологий. Также телеканалы рассказывали о протестах фермеров в Европе, выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова в Госдуме и боевых действиях в Донецкой области Украины.

Как отмечает "Агентство", при этом "Россия 1" нашла время для рассказа о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена, НТВ — для сюжета о первой поездке российских туристов в КНДР, "Первый канал" — для новости о взрыве на газопроводе в Иране.

Государственное информагентство ТАСС, издание РБК, "Коммерсантъ", "Ведомости" и Lenta.ru ограничились публикацией комментария Дмитрия Пескова об украинском ударе по кораблю. При этом пресс-секретарь Путин лишь переадресовал вопрос журналиста в Министерство обороны. В опубликованной позднее сводке ведомства о потоплении "Цезаря Куникова" ничего не сказано. Также о нем не сообщали РИА "Новости", "Интерфакс", "Известия" и RT.

Об ударе при этом рассказывали провоенные Telegram-каналы, среди которых близкий к Министерству обороны РФ канал "Рыбарь". Ряд блогеров при этом раскритиковал руководство Черноморского флота РФ.

"Русская служба Би-би-си" со ссылкой на бывшего моряка БДК пишет, что в момент атаки дронов на борту "Цезаря Куникова" находились 89 человек, все они успели вовремя покинуть корабль. Жена одного из находившихся на борту моряков подтвердила "Агентству", что ее муж жив.

Ключевые лояльные Кремлю СМИ не впервые игнорируют неудачи и потери российской армии в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Так, пишет "Агентство", они не стали рассказывать о гибели ракетного катера "Ивановец" в начале февраля.

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