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Создание новой должности представляется вероятным, однако ожидается, что вокруг связанных с ней полномочий разгорится дискуссия, пишет Eesti Päevaleht.

В Брюсселе серьезно обсуждают, что в состав следующей Еврокомиссии должен входить комиссар, отвечающий за вопросы обороны. Вчера издание Politico написало, что одним из активных сторонников этого предложения является бывший министр обороны Германии и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая будет баллотировать на второй срок.

Первой с идеей о спецкомиссаре по обороне выступила партия самой фон дер Ляйен — Европейская народная партия. По ее мнению, необходимо создать настоящий общеевропейский рынок оборонной промышленности, а расходы сообщества на оборону должны увеличиться как минимум до 0,5% от всего ВВП ЕС. Учитывая нынешнее благосостояние европейцев, в этом году эта сумма составила бы не менее 46,75 миллиарда евро.

Новый комиссар не будет пытаться диктовать оборонную политику государств-членов, но станет курировать совместные европейские инициативы, связанные с инвестициями в военную промышленность и закупками вооружений, которые в настоящее время разделены между различными ведомствами.

Поэтому это человека точнее можно было бы назвать комиссаром по военной промышленности.

Politico приводит имена двух фаворитов. Первый — это нынешний министр иностранных дел и бывший министр обороны Польши Радослав Сикорский, который, как говорят, очень заинтересован в этом кресле. Упоминается и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Источники подчеркнули, что теперь перед союзом встанет вопрос о том, какие полномочия предоставлять комиссару по обороне. Как отметили некоторые чиновники, сейчас в ЕС вопросами обороны занимаются в нескольких местах. Так, в зоне ответственности комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона действует Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса; в зону ответственности представителя по иностранным делам Жозепа Борреля входит Европейское оборонное агентство, а программа закупок вооружений EDIRPA находится в ведении Европейского совета. По крайней мере некоторые направления планируется передать под ответственность одного комиссара.

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