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Российский политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

В ведомстве заявили, что Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание. Утверждается, что в колонию была вызвана скорая помощь. "Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", — говорится в сообщении управления ФСИН.

Государственный телеканал RT со ссылкой на источник утверждает, что у Навального оторвался тромб. По данным Baza, оппозиционеру стало плохо около 13:00 по московскому времени, смерть наступила в 14:17.

Команда Навального утверждает, что пока не могут подтвердить смерть оппозиционера. "Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим", — написал в Telegram-канале соратник политика Леонид Волков.

"По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально", — сообщил "Новой газете" адвокат политика Леонид Соловьев.

В управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО заявили о проведении процессуальной проверки по факту смерти Навального. О случившемся доложено президенту страны Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич первым из мировых лидеров выразил соболезнования родственникам и друзьям Навального. "Что бы вы ни думали о Навальном как о политике, его жестоко убил Кремль. Это факт. Это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима", — написал глава государства в соцсетях.

"Искренние соболезнования семье Алексея Навального и всем, кто дорожит свободой. Путинский режим посадил и теперь допытал до смерти одного из последних символов демократии в России. Я призываю Россию прекратить репрессии против политической оппозиции и освободить всех политических заключенных", — заявила премьер-министр Эвика Силиня.

Министр иностранных дел, экс-премер Кришьянис Кариньш подчеркнул, что смерть Навального "полностью на совести преступного путинского режима". Он добавил, что "глубоко потрясен" новостями, и также выразил соболезнования родным и близким политика.

Сообщения о гибели политика также прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрг. Он призвал установить все факты вокруг смерти Навального. "Россия должна ответить на серьезные вопросы", — отметил Столтенберг.

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