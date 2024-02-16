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Российские власти сообщили о смерти в колонии оппозиционного политика Алексея Навального. Соратники и родственники политика пока не могут подтвердить эту новость. Delfi собрал комментарии европейских политиков.

Шарль Мишель, глава Европейского совета

Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Глубоко обеспокоена и опечалена новостями о смерти Алексея Навального. Путин не боится ничего, кроме инакомыслия своего народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Давайте объединимся в нашей борьбе за сохранение свободы и безопасности тех, кто осмелился выступить против автократии.

Роберта Метсола, спикер Европарламента

Мир потерял бойца, чье мужество будет отдаваться эхом через поколения. В ужасе от смерти лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия отняла у него свободу и жизнь, но не его достоинство. Его борьба за демократию продолжается. Наши мысли с его женой и детьми.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании

Это ужасная новость. Будучи самым яростным защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли — с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия.

Владимир Зеленский, президент Украины

Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Еще нет окончательного подтверждения, но мы исходим из того, что с большой вероятностью Навальный умер в российской тюрьме. Это нас очень подавляет. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, общался с ним про отвагу, которой требовало его решение вернуться в Россию. Сейчас он заплатил за это своей жизнью. Мы очень хорошо знаем, что это за режим. Тот, кто критикует, кто выступает за демократию, должен бояться за свою жизнь и свою безопасность. Поэтому мы потрясены. Наши мысли с его женой, его детьми, его друзьями, с его последователями. Это просто ужасно. И это знак, как Россия изменилась. К сожалению, этот процесс начался очень давно, она давно отошла от демократии, это давно не демократия

Гитанас Науседа, президент Литвы

Алексей Навальный не умер в тюрьме, он был убит жестокостью Кремля, цель которого — любой ценой заставить оппозицию замолчать. Российский режим должен столкнуться с последствиями. Он должен быть привлечен к ответственности.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии

Смерть Алексея Навального — трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и всем, кто в Росси продолжает его борьбу за демократию.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции

Эта смерть — очередное доказательство, что для диктаторов человеческая жизнь не имеет никакой ценности. […] Я прекрасно понимаю, как от этой новости сжимается сердце всех, чьи близкие сейчас находятся в тюрьме. Юлия Навальная и их с Алексеем дети сегодня получили самую страшную новость, которой мы боимся получить о тысячах наших любимых. Я выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллегам Алексея Навального. Мое сердце сегодня с вами.

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