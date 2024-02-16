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Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов", включив в него российского бизнесмена Олега Тинькова, сообщает "Медуза".

В реестр также попали российский актер Никита Кукушкин, литературный критик Анна Наринская, философ Юлия Синеокая и и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.

В Минюсте РФ пояснили, что Тиньков участвовал в создании материалов "иностранных агентов", распространял "недостоверную информацию" о решениях и политике властей РФ, а также выступал против войны России в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией".

С начала полномасштабной войны России в Украине Олег Тиньков занимает антивоенную позицию. Он отказался от российского гражданства в октябре 2022 года, заявив, что "не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом".

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