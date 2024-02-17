"Возможно, в Европе наступают времена, когда вопрос о задействовании статьи 5 Договора о НАТО будет вопросом не Вашингтона, а европейских столиц", — предупредил Зеленский на MSC.

"Не правила, определяющие жизнь мира, должны остаться в прошлом, а Россия, которая не уважает правила, должна остаться в прошлом", — такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в субботу, 17 февраля.

"Среди нас нет никого, для кого война, идущая сейчас в Европе, не представляла бы угрозы. Это война определяет больше, чем просто место Украины или всей Европы в мире. Это война России против каких-бы то ни было правил вообще, — предупредил Зеленский. — Но как долго мир позволит России делать это? Это главный вопрос сегодня".

"Чем дольше будет продолжаться эта агрессия России против мирового порядка, основанного на правилах, тем больше будут изменения, которые она вызовет. Возможно, людям придется жить в мире, где локальные войны больше не будут оставаться локальными. Любое начало войны несет риск того, что она превратится в глобальную катастрофу", — продолжил украинский лидер.

Говоря об угрозе, которая, по его оценке, исходит от России, Владимир Зеленский указал: "Возможно, в Европе наступают времена, когда вопрос о задействовании статьи 5 Договора о НАТО (о защите силами всего альянса страны-члена, подвергшейся нападению внешнего врага. — Ред.), будет вопросом вовсе не Вашингтона, а европейских столиц".

"2024 год требует реакции всех мире. Если мы не сделаем этого сейчас, Путину удастся сделать последующие годы катастрофическими, в том числе для других народов", — подчеркнул он далее.

Соглашения о безопасности между Украиной и Германией и Украиной и Францией

Зеленский, получивший слово на MSC после выступления там канцлера ФРГ Олафа Шольца, поблагодарил Германию за заключение с Украиной соглашения о безопасности.

Оно было подписано 16 февраля в Берлине. Документ ставит на договорную основу военную помощь, которую ФРГ оказывает Киеву в отражении агрессии РФ, и предусматривает ее дальнейшее оказание в случае повторного нападения России на Украину.

Аналогичное соглашение было подписано Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. При этом Франция также пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в отражении российской агрессии.

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