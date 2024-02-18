Израильские власти официально отказались от так называемого "одностороннего признания" палестинской государственности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вынес это решение на голосование кабинета министров, и оно было одобрено единогласно.

"В свете недавних разговоров в международном сообществе о попытке в одностороннем порядке навязать Израилю палестинское государство, сегодня я выношу на утверждение правительства декларативное решение по этому вопросу. Я уверен, что оно будет широко принято", — сказал Нетаньяху перед началом заседания.

"Израиль категорически отвергает международный диктат в отношении постоянного соглашения с палестинцами. Такое соглашение будет достигнуто только путем прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий, — говорится в заявлении, одобренном кабинетом. — Израиль будет и впредь выступать против одностороннего признания палестинского государства. Такое признание после резни 7 октября станет огромной, беспрецедентной наградой терроризму и помешает любому будущему мирному соглашению".

Между тем Reuters со ссылкой на дипломатов сообщает, что Совет Безопасности ООН, скорее всего, проголосует во вторник по резолюции о прекращении огня в Газе. Алжир, предложивший резолюцию, призвал 15 членов организации потребовать немедленного гуманитарного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС.

Соединенные Штаты дали понять, что воспользуются правом вето.

Алжир выдвинул первоначальный проект резолюции более двух недель назад. Но посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд быстро заявила, что текст может поставить под угрозу переговоры о достижении паузы в войне.

"Этот проект резолюции может поставить под угрозу важные переговоры, сорвав продолжающиеся изнурительные дипломатические усилия по освобождению заложников и обеспечению длительной паузы, в которой так отчаянно нуждаются палестинские гражданские лица и гуманитарные работники", — сказала тогда Томас-Гринфилд журналистам.

По словам дипломатов, в субботу Алжир попросил поставить проект на голосование во вторник. Для принятия резолюции Совета Безопасности ООН необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза — США, Великобритании, Франции, Китая и России.

"Соединенные Штаты не поддерживают принятие решения по этому проекту резолюции. Если он будет вынесен на голосование в том виде, в котором он был подготовлен, он не будет принят", — говорится в заявлении Томас-Гринфилд, опубликованном в субботу.

"Крайне важно, чтобы другие стороны обеспечили этому процессу максимальные шансы на успех, а не принимали меры, которые ставят его — и возможность долгосрочного урегулирования военных действий — под угрозу", — сказала она.

Вашингтон традиционно защищает Израиль в ООН и с 7 октября — начала войны с ХАМАС, — уже дважды блокировал решения Совета Безопасности. Однако в двух голосованиях США воздерживались, что позволило Совету принять резолюции, направленные на увеличение гуманитарной помощи Газе и призывающие к срочным и длительным гуманитарным паузам в боевых действиях.

Тем временем переговоры между США, Египтом, Израилем и Катаром с целью добиться паузы в войне и освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, продолжаются. На минувшей неделе в Каире директор ЦРУ Уильям Бернс и глава "Моссада" Дэвид Барнеа встретились с посредниками из Египта и Катара. Затем в египетскую столицу прибыла делегация ХАМАС и тоже встретилась с посредниками.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал переговоры конструктивными и идущими в верном направлении.

Переговорщики от Катара со своей стороны назвали нынешний раунд переговоров "не очень перспективными". Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что сохраняет оптимизм по поводу возможности достижения соглашения, но признал, что время уходит.

Ранее ХАМАС предложил прекратить огонь на четыре с половиной месяца, в течение которых он поэтапно освободит оставшихся заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем 1500 палестинских заключенных, в том числе 500 человек, отбывающих пожизненное заключение. Это предложение стало ответом на рамочное соглашение, заключенное при участии посредников в январе.

ХАМАС также потребовал, чтобы израильские войска отступили из крупных городских центров Газы на первом этапе перемирия и полностью покинули анклав на втором этапе.

Эти предложения не устраивают Израиль: он не желает связывать себя обещаниями о полном прекращении огня и выводе войск из Газы, которые посредники хотели бы включить в условия любой сделки по освобождению заложников.

А после освобождения двух заложников в Газе в минувший понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Только постоянное военное давление, вплоть до полной победы, приведет к освобождению всех наших заложников".

Израиль также собирается штурмовать город Рафах на юге Газы, где нашли убежище более миллиона палестинцев. Это вызывает растущую тревогу международного сообщества: гуманитарная ситуация в Газе, и без того очень сложная, грозит полностью выйти из-под контроля.

"Ситуация в Газе является ужасающим доказательством тупика в глобальных отношениях", — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Когда его попросили объяснить, пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррич объяснил, что Гутерриш "указывает пальцем" на отсутствие единства в Совете Безопасности "и на то, как это отсутствие единства препятствует нашей способности… улучшать ситуации по всему миру".

Всемирная организация здравоохранения заявила, что после рейда израильских войск крупнейшая больница на юге Газы больше не функционирует.

Глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что его команды не допустили в больницу Насер в городе Хан-Юнис. Предполагается, что в здании остаются около 200 пациентов, при этом там нет электричества и не хватает персонала для их лечения.

Источник в больнице сообщил, что одиннадцать пациентов умерли из-за перебоев с подачей электричества и кислорода. Израильские войска совершили налет на больницу в прошлый четверг, получив информацию о том, что там находятся заложники и оружие.

Бои вокруг здания больницы продолжаются уже несколько недель. Израиль неоднократно заявлял, что ХАМАС использует больницы, а также школы в качестве оперативных баз.

Израильские военные утверждают, что убили около 20 боевиков ХАМАС и захватили множество оружия в районе больницы.

Всего же с начала конфликта, по данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, на территории погибло около 29 000 человек.

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