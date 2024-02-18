Очередная предупредительная забастовка персонала наземных служб Lufthansa, намеченная на вторник, 20 февраля, затронет, по данным авиакомпании, более 100 000 пассажиров.

В настоящее время Lufthansa работает над специальным расписанием полетов, которое будет опубликовано в ближайшее время, сообщили представители крупнейшего немецкого авиаперевозчикая.

Забастовка в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина, Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта начнется в 4.00 утра во вторник и закончится в 7.10 утра следующего дня, объявил Немецкий профсоюз работников сферы общественного обслуживания Verdi, который и призвал наземный персонал к участию в акции протеста. В Verdi также предупредили, что из-за стачки возможны многочисленные отмены и задержки рейсов.

Директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеман заявил, что очередная предупредительная забастовка вновь непропорционально повлияет как на пассажиров, так и на сотрудников. По его словам, это особенно огорчительно, поскольку следующий раунд переговоров состоится уже в среду, и Lufthansa представила новое предложение.

Это уже не первая забастовка в немецких аэропортах с начала года. В последний раз наземный персонал Lufthansa бастовал 7 февраля.

Verdi требует повысить на 12,5% (но не менее чем на 500 евро в месяц) зарплаты 25 000 работникам аэропортов, осуществляющим контроль пассажиров, багажа и персонала. Кроме того, профсоюз добивается выплат сотрудникам разовых премий в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!