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Сотрудники ФСИН могли перевезти тело Алексея Навального из колонии в Салехард в ночь на 17 февраля перед приездом адвоката и родственников политика в колонию, сообщает "Медиазона" (издание признано в России "иноагентом").

Журналисты издания изучили видеозаписи с камер на переправе между Лабытнанги и Салехардом — единственного наземного маршрута, по которому можно попасть из колонии в Харпе в окружной центр (летом через реку ходит паром, а зимой организуют переправу по льду).

"Медиазона" обнаружила на этих видеозаписях кортеж из четырех автомобилей, в том числе машины ФСИН, который пересек реку Обь по ледовой переправе в направлении Салехарда.

Учитывая, что это происходило в полночь в ночь с 16 на 17 февраля, журналисты издания предполагают, что именно этим конвоем тело Навального везли в сторону Салехарда из колонии ИК-3, где он отбывал свой срок, чтобы намеренно спрятать тело политика от его родных.

Ранее "Новая газета Европа" (объявлена в России нежелательной организацией) со ссылкой на источники сообщила, что тело политика находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. За три дня, прошедшие с момента смерти Навального, его семья так и не получила тело.

Тем временем специалисты-медики, с которыми поговорила Би-би-си, полагают, что чем дольше российские власти тянут со вскрытием тела Алексея Навального, тем менее вероятной представляется версия о его смерти от естественных причин.

В субботу семья Алексея Навального весь день безуспешно пыталась найти тело политика, умершего в колонии в Харпе.

По словам источника "Новой газеты — Европа", тело Навального сперва повезли в Лабытнанги, но вечером 16 февраля доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу на улице Мира.

Мать и адвоката Навального, которые приехали в колонию в Харпе, где он отбывал свой срок, отправили в морг Салехарда. Но там им сказали, что у них тела Навального нет.

А в Следственном комитете соратникам оппозиционера заявили, что до сих пор устанавливают причины смерти политика и не закончат проверку раньше, чем на следующей неделе.

Сотрудник Салехардской станции скорой помощи рассказал изданию, что, по его информации, на теле Навального обнаружены синяки, полученные при жизни, — но они были не от побоев.

"Как сотрудник скорой с довольно большим стажем, могу сказать, что такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильными, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца", — рассказал источник.

"То есть реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит", — пишет "Новая газета Европа".

По данным издания, по состоянию на 17 февраля вскрытие не проводилось.

"Вероятно, поэтому российские власти не могут пока установить точную причину смерти и не допускают к телу родственников", — предполагают авторы статьи.

"Чем дольше тянут со вскрытием, тем менее вероятна версия о естественной причине смерти"

Два крупных зарубежных реаниматолога, с которыми побеседовала Би-би-си, сказали, что без данных вскрытия говорить о причинах смерти Навального невозможно.

"Пролить свет на причины внезапного смертельного исхода может только своевременное вскрытие — его нужно было проводить максимально быстро, хотя бы в течение суток. Это обычные действия в случае внезапной смерти, для вскрытия не нужно ждать результатов биопсии или других исследований", — cказал Би-би-си заведующий отделом периоперационной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в США Константин Балонов.

Бывает, что люди внезапно падают замертво, говорит эксперт: "Я думаю, если бы причиной смерти была массивная тромбоэмболия, острый коронарный синдром, инфаркт и так далее, то в России бы уже раструбили об этом. Властям было бы выгоднее сделать вскрытие и выдать тело: типа, мы тут не причем. Одно мне ясно, раз тело не выдают, есть что скрывать".

"Мы ничего не знаем, — рассуждает Балонов. — Синяки на груди, о которых писала "Новая газета — Европа", могут быть результатом сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца обычно травматичен, возможен даже перелом ребер, но если у человека нет пульса, такой массаж нужно проводить. То, что такую реанимацию проводили, официально уже сообщали. Насколько быстро и профессионально в случае остановки сердца возможно было провести ее в тюрьме, есть ли там дефибрилляторы и так далее, тоже не известно".

Что касается других синяков или кровоподтеков, от чего они произошли, падал ли Навальный, и если да, то как и по какой причине, гадать можно до бесконечности, говорит Балонов. При тяжелом судорожном припадке, по его словам, человека необходимо фиксировать, и в этой ситуации могут появиться синяки, но оценить, был ли припадок и насколько грамотно на него реагировали, только по синякам невозможно.

С ним соглашается и известный врач-реаниматолог из Израиля Михаил Фремдерман (его комментарий Би-би-си по поводу отравления Навального в 2020 году цитирует в материале о синяках "Новая газета — Европа").

"Это безграмотные медицинские спекуляции, надо ждать вскрытия", — прокомментировал он информацию газеты о синяках на теле Навального.

По словам Балонова, на видео из суда, где Навальный накануне выступал и шутил, он не выглядел человеком, у которого были серьезные заболевания: его состояние, насколько можно судить по видео, было адекватным.

При тромбоэмболии люди умирают редко, объясняет Балонов. Если она привела к внезапной остановке сердца, маловероятно, что это произошло бессимптомно. В любом случае это должен быть массивный тромб, который можно увидеть при вскрытии и через два дня.

Смерть от острой коронарной недостаточности, по словам врача, случается чаще, но чтобы поставить этот диагноз, вскрытие нужно проводить в течение 24 часов.

Балонов считает, что вероятность обеих версий диагнозов (тромбоэмболия и острая коронарная недостаточность) невысока, и верит он в них с трудом: "Чем дольше тянут со вскрытием тела Навального, тем менее вероятной представляется естественная причина его смерти".

Более высокой он считает вероятность отравления каким-либо веществом — как в 2020 году, но без детально описанных симптомов предположить его состав невозможно. Отравляющее вещество, по словам врача, сохраняется довольно долго в организме, особенно если человек мертв, но в отличие от 2020 года сейчас вывезти образцы для исследования или само тело Навального за границу родственникам вряд ли удастся.

"Поскольку вскрытие быстро проведено не было и естественные причины внезапной смерти не установлены, исключать воздействия внешних причин — отравления или чего-то иного, нельзя. И чем дольше оттягивают вскрытие, тем меньше шансов на однозначное подтверждение диагноза, который оказался причиной смерти", — резюмирует врач.

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