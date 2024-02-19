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По словам Метте Фредериксен, Европа делает недостаточно для поддержки Киева. Дания передала Украине "всю свою артиллерию", заявила премьер скандинавского королевства.

Европа должна усилить военную поддержку Украины, которая срочно нуждается в боеприпасах. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен в воскресенье, 18 февраля, во время подиумной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

"Нам нужно позаботиться о том, чтобы в субботу (24.02.2024. — Ред.), когда эта война будет продолжаться уже два года, Украина получила больше поставок", — цитирует главу правительства датское онлайн-издание Jyllands-Posten. Фредериксен уточнила, что имеет в виду боеприпасы, артиллерию, ракеты дальнего радиуса действия, дроны и усиление поддержки в рамках коалиции по обеспечению Киева истребителями F-16.

По словам политика, европейские страны "должны в краткосрочной перспективе предоставить Киеву то, что ему требуется, чтобы в долгосрочной перспективе можно было приветствовать Украину в ЕС и в НАТО".

Призыв отдать Украине оружие со складов в Европе

Как пишет Jyllands-Posten, Метте Фредериксен считает, что Европа делает недостаточно для поддержки Украины: "Она подчеркивает, что на складах разных стран лежит много боеприпасов и других вещей".

"Со своей стороны, Дания передала всю свою артиллерию. Друзья, мне жаль это говорить, но в Европе еще есть боеприпасы на складах, — цитирует издание премьера скандинавского королевства. — Речь не идет о производстве, ведь оружие у нас есть. У нас есть боеприпасы и средства ПВО, которые на данный момент нам не нужны. Их нам следует передать Украине".

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