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Блокировка украинско-польской границы приведет к тяжелым социально-политическим последствиям для обеих стран, считает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Блокировка пунктов пропуска на границе Украины и Польши будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран, а также является прямой угрозой "безопасности обороняющейся страны", сообщило в своем аккаунте в Facebook министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова в понедельник, 19 февраля.

"Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени Россия", — говорится в сообщении. В нем указано также, что министр инфраструктуры Украины провел срочные переговоры о "недопустимости блокады" с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Северой.

"Мы ожидаем конкретных действий польских коллег для недопущения таких ситуаций и решения проблемы в целом", — заявил Кубраков.

В Польше продолжают блокировать границу с Украиной

Накануне в СМИ появились сообщения, что польские протестующие 18 февраля пытались блокировать автобусы с пассажирами и поездами, въезжавшие в страну с территории Украины.

9 февраля границу с Украиной вновь начали блокировать польские фермеры в знак протеста против импорта ее сельскохозяйственной продукции. Это произошло после предложения Европейской комиссии продлить на год решение о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров из Украины, которое было введено в 2022 году на фоне войны против России.

По мнению фермеров из соседствующих с Украиной стран ЕС, упрощенный режим грузоперевозок делает их продукцию неконкурентоспособной.

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