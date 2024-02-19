Крупнейшие банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ограничили расчеты с Россией и начали закрывать счета российских предприятий и частных лиц.

Такие меры проводятся из-за опасений повторных санкций, сообщает в понедельник, 19 февраля, российская газета "Ведомости" со ссылкой на троих бизнесменов, работающих в ОАЭ, и представителя ассоциации "Деловая Россия".

По словам представителя "Деловой России", банки ОАЭ в настоящее время не принимают платежи из России и не осуществляют переводы в обратном направлении, а также продолжают закрывать счета, принадлежащие россиянам.

Эту информацию подтвердили предприниматели, чьи компании расположены в ОАЭ. По их словам, трудности с переводами начались задолго до подписанного в декабре указа президента США о вторичных санкциях, после чего банки Турции, Китая и других стран внезапно изменили свою политику в отношении россиян.

С сентября 2023 года основные банки ОАЭ начали массово сокращать количество счетов, открытых для россиян. Банки помельче более лояльно относились к российским счетам, но взимали дополнительные комиссии. Теперь россиянам практически невозможно открыть счет в крупнейших банках ОАЭ, сообщает издание со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты в российских правительственных кругах, российское правительство знает о проблеме, но в Москве считают, что она некритична и решаема.

Ранее российские масс-медиа сообщали об аналогичной ситуации в Турции. С начала 2024 года российские компании в этой стране сталкиваются с ужесточением ограничений по осуществлению платежей.

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank также сообщил о приостановке операций с Россией, которая продолжает войну против Украины.

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