Минюст России включил "Радио Свобода" в список нежелательных организацией. Как следует из данных на сайте ведомства, такое решение было принято Генпрокуратурой еще 2 февраля.

В реестре "иноагентов" "Свобода" была с 2017 года. С момента внесения в реестр СМИ неоднократно штрафовали — в основном за отсутствие "иноагентской" маркировки. Всего "Радио Свобода" было выписано штрафов на сумму, превышающую 1 млрд рублей.

В октябре 2023 года в Казани была задержана редактор татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Алсу Курмашева. Позже суд в Казани арестовал ее по делу об уклонении от обязанности записаться в "иностранные агенты". А в декабре стало известно, что против нее возбуждено новое уголовное дело из-за книги "Нет войне". По делу о распространении "фейков" о российской армии "по мотивам политической ненависти" ей грозит до 10 лет колонии.

"Радио Свобода" — международное СМИ, финансируемое правительством США.

Расширенный закон о "нежелательных" организациях

В середине февраля депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым внесли в парламент законопроект, который расширяет основания для признания иностранной организации нежелательной в России.

Сейчас закон позволяет признать нежелательной только неправительственную иностранную или международную организацию, которая либо "представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства", сказал в интервью Би-би-си медиаюрист, управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков.

По словам юриста, сам факт того, что "Радио Свобода" внесли в список "нежелательных" организаций до принятия поправок говорит о том, что российская Генпрокуратура не считает госорганы США учредителем или участником "Радио Свобода".

Если поправки будут приняты, то российские власти, как отмечает Марков, смогут "фактически полностью запретить деятельность организаций, к которым имеют отношение иностранные государственные органы".

По словам Маркова, под действие поправок могут попасть бизнес-структуры, гуманитарные фонды, правозащитные организации и СМИ. "Учитывая необъятность формулировок закона, все они окажутся на гильотине, лезвие которой может упасть в любой момент", — отмечает юрист.

Процедура признания таких организаций нежелательными, а также предусмотренные для них законом запреты будут теми же, что прописаны в законе сейчас для признания нежелательными иностранных неправительственных организаций.

Например, решение о признании нежелательной в России иностранной организации, отношение к которой имеют иностранные госорганы, так же будет приниматься генпрокурором (или его замами) по согласованию с МИД.

На такие организации будут распространяться все уже прописанные в законе ограничения: запрет на открытие в РФ структурных подразделений, на распространение информационных материалов, на участие в деятельности организации граждан России, постоянно проживающих в РФ.

Кроме того, "и кредитным (банки), и некредитным (страховые организации, инвестфонды, негосударственные пенсионные фонды и др) организациям запрещено проводить любые операции с финансовыми или другим имуществом, если одна из сторон — нежелательная организация", — добавляет Сергей Марков.

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