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Россия предлагает правительствам стран Африки "пакет мер для выживания режима" в обмен на доступ к стратегически важным природным ресурсам, говорится в новом большом докладе.

Внутренние документы российского правительства, попавшие в распоряжение Би-би-си, подробно описывают его действия по изменению законов о добыче полезных ископаемых в странах Западной Африки в попытке вытеснить западные компании из стратегически важного региона.

Это часть процесса передачи российскому правительству бизнеса ЧВК "Вагнер", распавшейся после неудачной попытки переворота в июне 2023 года.

Многомиллиардные операции теперь в основном осуществляются под руководством российского "Экспедиционного корпуса", которым руководит человек, обвиняемый в попытке убийства Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок" в Великобритании. Россия отрицает это обвинение.

"Российское государство выходит из тени в африканской политике", — говорит Джек Уотлинг, специалист по сухопутным войнам из Королевского института объединенных служб (Rusi) и один из авторов доклада.

В июне 2023 года Евгений Пригожин был, пожалуй, самым известным и самым страшным наемником в мире. ЧВК "Вагнер" контролировала компании и проекты стоимостью в миллиарды долларов, а его бойцы играли значительную роль во вторжении России в Украину.

Затем он решил отправиться в поход на Москву, якобы требуя отставки министра обороны и главы Генштаба, но на самом деле угрожая позиции президента Владимира Путина, да так, как до него не делал никто.

Через несколько недель он погиб в крайне подозрительной авиакатастрофе вместе с большей частью руководства ЧВК "Вагнер". За этим последовали всевозможные спекуляции о будущем ЧВК "Вагнер". Теперь мы знаем ответ.

По словам Уотлинга, "вскоре после мятежа Пригожина в Кремле состоялась встреча, на которой было решено, что операции ЧВК в Африке перейдут под непосредственный контроль российской военной разведки, ГРУ".

Контроль должен был быть передан генералу Андрею Аверьянову, главе секретного подразделения 29155, специализирующегося на заказных убийствах и дестабилизации иностранных правительств.

Но, по всей видимости, новой задачей генерала Аверьянова стала не дестабилизация правительств, а обеспечение их будущего, при условии, что они за это заплатят, отказавшись от своих прав на полезные ископаемые.

В начале сентября в сопровождении заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова генерал Аверьянов посетил бывшие операции ЧВК "Вагнер" в Африке.

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Поездка началась с Ливии, где они встретились с полевым командиром генералом Халифой Хафтаром. Следующей остановкой стала Буркина-Фасо, где их встретил 35-летний лидер недавнего военного переворота Ибрагим Траоре.

После этого Аверьянов и Евкуров приземлились в Центральноафриканской Республике — возможно, наиболее отлаженной операции ЧВК "Вагнер" на африканском континенте, — а затем отправились в Мали, чтобы встретиться с лидерами тамошней хунты.

В ходе последующей поездки они также встретились с генералом Салифу Моди, одним из военных, захвативших в прошлом году власть в Нигере.

Отчеты о различных встречах показывают, что эти два человека заверяли партнеров ЧВК "Вагнер" в Африке в том, что гибель Пригожина не означает конца его деловых операций.

Отчеты о встрече с капитаном Траоре в Буркина-Фасо подтвердили, что сотрудничество будет продолжаться в "военной области, включая подготовку буркинийских офицеров-курсантов и офицеров всех уровней, в том числе пилотов, в России".

В целом, смерть Пригожина не означала конца отношений хунты с Россией. В некоторых аспектах они станут еще глубже.

В трех западноафриканских государствах, имевших тесные связи с ЧВК "Вагнер", — Мали, Нигере и Буркина-Фасо — в последние годы произошли военные перевороты. После этого они объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и создании собственного "Альянса государств Сахеля".

Возможно, наиболее тесно с наемниками была связана Мали, где продолжающееся восстание исламистов в сочетании с многочисленными переворотами привело к тому, что государство, по сути, перестало функционировать.

Ранее помощь в обеспечении безопасности оказывала Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА), параллельно с продолжавшейся долгое время кампанией французских военных по борьбе с повстанцами.

Но особой любви к Франции, бывшей колониальной державе, не было, поэтому, когда ЧВК "Вагнер" предложила российскую поддержку взамен французских операций по обеспечению безопасности, предложение было принято.

"Французов скорее терпели, чем привечали, — говорит Эдвиж Сорго-Депань, аналитик по африканской политике, работающая в компании Amber Advisers. — Французский мандат на помощь в борьбе с террористическим кризисом в Сахеле всегда считался ограниченным по времени. Поэтому тот факт, что французы оставались там так долго — более 10 лет — не найдя способа положить конец кризису, не помог".

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