В преддверии второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину послы стран Евросоюза согласовали очередной, уже 13-й по счету, пакет санкций против РФ. Об этом сообщили власти Бельгии, председательствующей сейчас в ЕС.

Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники пишет, что в санкционный список добавят около 200 физических и юридических лиц. Ограничения введут, в частности, против нескольких фирм из Китая и Турции, которые помогают российским компаниям и госкорпорациям обходить санкции.

По данным Financial Times, в черный список внесут три компании из КНР и одну из Индии, а также юрлица, зарегистрированные на Шри-Ланке, в Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане.

13-й пакет санкций будет формально утвержден и опубликован 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС планирует ввести ограничения против примерно двадцати компаний из Китая, Индии, Гонконга, Сербии, Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки и Турции — с помощью этих фирм, как утверждается, Россия обходит наложенные ранее санкции.

В начале февраля издание Politico также со ссылкой на европейских дипломатов писало, что 13-й пакет санкций, вероятно, будет носить "символический" характер. Собеседники издания объяснили это нехваткой времени на согласование позиций по новым запретам на импорт и говорили, что сконцентрируются на мерах по соблюдению уже наложенных ограничений.

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