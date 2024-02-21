Великобритания ввела санкции в отношении шести человек, руководящих колонией, где в пятницу умер российский оппозиционер Алексей Навальный. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте британского правительства.
Санкции введены в отношении начальника ИК-3 "Полярный волк" Вадима Калинина и пяти его заместителей: Сергея Коржова, Василия Выдрина, Владимира Пилипчика, Александра Голякова и Александра Образцова.
Всем им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.
В пресс-релизе на сайте правительства говорится, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в связи со смертью Навального.
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