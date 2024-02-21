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Литва закроет еще два пограничных перехода с соседней Беларусью по соображениям безопасности, такое решение в среду, 21 февраля, приняло правительство в Вильнюсе. Контрольно-пропускные пункты Лаворишкес и Райгардас будут закрыты с 1 марта на неопределенный срок до дальнейшего уведомления.

Таким образом, останутся открытыми только два из шести пунктов пропуска на почти 680-километровой границе между Литвой и Беларусью.

КПП Сумскас и Тверецюс были закрыты летом 2023 года в том числе из-за размещения в стране наемников ЧВК Вагнер". По-прежнему работают пункты пропуска Мядининкай и Шалчининкай, однако пешеходы и велосипедисты не могут пересекать границу на них, отмечает агентство dpa.

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, закрытие КПП "призвано обеспечить лучший контроль над потоками товаров, транспорта и людей через границу", а также "пресечь попытки ввоза и вывоза санкционированных товаров и контрабанды".

В отношении Беларуси действуют многочисленные санкции ЕС в связи с нарушениями прав человека в этой стране и поддержкой режимом в Минске вооруженной агрессии России против Украины.

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