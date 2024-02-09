Foto: TASS/Scanpix/LETA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская негативно оценивает намерения Литвы закрыть еще два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Беларусью.

"Закрытие пограничных пунктов больше всего повлияет на белорусов, большинство из которых выступают против режима Лукашенко и поддерживают Украину. Не надо строить железный занавес. От изоляции белорусов будет лучше только Путину и Лукашенко", — говорится в переданном Elta комментарии Тихановской.

"Закрытие пунктов — это лечение симптомов, а не самой проблемы. (…) Изолировать следует режим Лукашенко, а не белорусов. Грузы и санкционированные товары необходимо контролировать. Однако движение жителей должно быть обеспечено", — отмечает Тихановская.

Комиссия по национальной безопасности (КНБ), заседавшая во вторник, предлагает закрыть еще два контрольно-пропускных пункта с Беларусью. В правительство внесено предложение прекратить с 1 марта этого года движение пешеходов, велосипедистов, других транспортных средств и грузов на КПП "Лаворишкес" и "Райгардас".

С августа прошлого года на границе с Беларусью временно закрыты КПП "Шумскас" и "Лаворишкес". В настоящее время действует один КПП на границе Польши с Беларусью, два — на латвийско-белорусской границе и четыре — на литовско-белорусской границе.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit