Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская негативно оценивает намерения Литвы закрыть еще два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Беларусью.

"Закрытие пограничных пунктов больше всего повлияет на белорусов, большинство из которых выступают против режима Лукашенко и поддерживают Украину. Не надо строить железный занавес. От изоляции белорусов будет лучше только Путину и Лукашенко", — говорится в переданном Elta комментарии Тихановской.

"Закрытие пунктов — это лечение симптомов, а не самой проблемы. (…) Изолировать следует режим Лукашенко, а не белорусов. Грузы и санкционированные товары необходимо контролировать. Однако движение жителей должно быть обеспечено", — отмечает Тихановская.

Комиссия по национальной безопасности (КНБ), заседавшая во вторник, предлагает закрыть еще два контрольно-пропускных пункта с Беларусью. В правительство внесено предложение прекратить с 1 марта этого года движение пешеходов, велосипедистов, других транспортных средств и грузов на КПП "Лаворишкес" и "Райгардас".

С августа прошлого года на границе с Беларусью временно закрыты КПП "Шумскас" и "Лаворишкес". В настоящее время действует один КПП на границе Польши с Беларусью, два — на латвийско-белорусской границе и четыре — на литовско-белорусской границе.

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