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Верховный суд России отклонил иск политика Бориса Надеждина, пытавшегося оспорить отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом на выборах президента России. Надеждин в своем посте, выложенном в Telegram в среду, 21 февраля, заявил, что не смирится с отказом и обжалует решение суда в течение пяти дней. По его словам, ВС рассмотрит его апелляционные жалобы 26 февраля.

По сообщению ТАСС, суд рассматривал иск Надеждина на протяжении девяти часов, за это время были допрошены свидетели и исследованы материалы иска. Сам политик на заседании не присутствовал. 20 февраля Надеждин сообщил, что уехал с семьей в одну из стран Азии на каникулы.

Против войны в Украине

Борис Надеждин — единственный политик, заявивший о выдвижении в президенты РФ, который выступает против вторжения российских войск в Украину.

Центризбирком России 8 февраля отказался зарегистрировать Надеждина кандидатом в президенты. По результатам проверки 60 тысяч подписей 9147 подписей были признаны "недействительными".

15 февраля Верховный суд РФ отклонил два других иска Надеждина — о процедуре сбора подписей и проверке подписных листов.

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