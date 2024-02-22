Президент США Джо Байден одобрил кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.

"Поддержка Байдена, вероятно, побудит больше союзников поддержать выдвижение Рютте после нескольких месяцев борьбы между ним и другими европейскими лидерами за эту должность", — отмечают журналисты. Накануне Politico сообщало, что около 20 из 31 члена альянса поддерживают кандидатуру нидерландского политика.

Утверждение кандидата в должности генсека НАТО требует единогласной поддержки всех членов альянса. Ожидается, что оно состоится на июльском саммите в США. Нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг занимает эту должность с 2014 года.

Помимо Рютте, среди вероятных преемников Столтенберга в последние месяцы называли премьер-министра Эстонии Каю Каллас и министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша. Собеседники Politico в НАТО отмечают, что формально балтийские политики не выдвигали свои кандидатуры.

Рютте занимает пост премьер-министра Нидерландов с 2010 года. Прошлым летом политик ушел в отставку вместе со своим правительством и заявил, что завершит политическую деятельность на родине после утверждения нового кабинета министров. Рютте продолжает исполнять обязанности премьер-министра, пока не сформирована коалиция по итогам выборов, состоявшихся в ноябре.

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