Foto: Sputnik/Scanpix

Президент США Джо Байден одобрил кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.

"Поддержка Байдена, вероятно, побудит больше союзников поддержать выдвижение Рютте после нескольких месяцев борьбы между ним и другими европейскими лидерами за эту должность", — отмечают журналисты. Накануне Politico сообщало, что около 20 из 31 члена альянса поддерживают кандидатуру нидерландского политика.

Утверждение кандидата в должности генсека НАТО требует единогласной поддержки всех членов альянса. Ожидается, что оно состоится на июльском саммите в США. Нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг занимает эту должность с 2014 года.

Помимо Рютте, среди вероятных преемников Столтенберга в последние месяцы называли премьер-министра Эстонии Каю Каллас и министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша. Собеседники Politico в НАТО отмечают, что формально балтийские политики не выдвигали свои кандидатуры.

Рютте занимает пост премьер-министра Нидерландов с 2010 года. Прошлым летом политик ушел в отставку вместе со своим правительством и заявил, что завершит политическую деятельность на родине после утверждения нового кабинета министров. Рютте продолжает исполнять обязанности премьер-министра, пока не сформирована коалиция по итогам выборов, состоявшихся в ноябре.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit