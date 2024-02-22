Президент США Джо Байден негативно высказался о президенте РФ Владимире Путине во время предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, сообщает агентство Reuters.

"Последняя экзистенциальная угроза — это климат. У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества — это климат", — сказал Байден.

Как отмечает Bloomberg, Байден также раскритиковал экс-президента США Дональда Трампа, который сравнил свои судебные разбирательства со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали, как и Навального. Откуда, черт возьми, это берется", — сказал действующий глава государства.

Ранее Байден заявил, что ответственность за смерть Навального в колонии несет Путин. Сторонники оппозиционера считают, что его убили по приказу российского президента.

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