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Коммерческий лунный зонд частной американской компании впервые совершил посадку на Луне. Лунный посадочный модуль Nova-C достиг поверхности спутника Земли в четверг, 22 февраля, и передал оттуда сигнал, сообщил представитель техасской компании Intuitive Machines во время прямой трансляции. Это первая высадка США на Луну с момента завершения программы "Аполлон" более 50 лет назад.

Nova-C был запущен в космос 15 февраля на борту ракеты-носителя SpaceX с американского космодрома на мысе Канаверал во Флориде. До сих пор только государственные космические компании США, СССР, Китая, Индии и Японии успешно высаживались на Луну. Частным компаниям еще ни разу не удавалось осуществить такую попытку.

"Одиссей" пробудет на Луне две недели

Ожидается, что модуль Nova-C, получивший название "Одиссей", проработает на Луне 14 дней. На искомую траекторию аппарат вывела ракета-носитель Falcon-9 американской аэрокосмической компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Старт Falcon 9 состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида в 01.05 по местному времени (09.05 мск) 15 февраля. Первоначально запуск запланировали на утро 14 февраля, но из-за технической неисправности перенесли на одни сутки.

В качестве полезной нагрузки модуль содержит шесть научно-исследовательских приборов NASA. Им предстоит изучить окружающую среду в зоне посадки, а также провести эксперименты, которые подготовят почву для возвращения астронавтов. Это уже вторая с начала текущего года попытка NASAотправить посадочный модуль на Луну. В январе аналогичная миссия компании Astrobotic Technology окончилась неудачей.

Россия тоже приняла "участие" в лунной гонке. Однако, запущенная ею автоматическая межпланетная станция "Луна-25" столкнулась в августе 2023 года с поверхностью Луны и "прекратила свое существование", как сообщил Роскосмос.

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