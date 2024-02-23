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Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — заморожено, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 вечером в четверг, 22 февраля. Тем самым он ответил на вопрос ведущего, намерен ли Ереван выйти из организации, в которой "доминирует Россия". Еще в ноябре прошлого года он говорил, что Армения не готовится покинуть ОДКБ.

В ходе своего ответа французским журналистам премьер-министр Армении сообщил также, что так называемый договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не выполнялся, особенно в 2021-2022 годах — в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении. "Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Пашинян в эфире телеканала France 24.

Военная база РФ остается на севере Армении

На вопрос о возможном закрытии российской военной базы на территории Армении Пашинян не дал конкретного ответа. Эта тема "не стоит на повестке дня", сказал он. Как сообщает агентство "РБК", 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ, развернута в Гюмри на севере Армении по межгосударственному договору Москвы и Еревана от 1995 года. Срок действия договора продлен до 2044 года.

В феврале в интервью газете The Daily Telegraph Пашинян допустил, что Армения "может переосмыслить" свое членство в ОДКБ. В 2023 году страна проигнорировала свое участие в двух учениях и в Минском саммите в ноябре. В Кремле выразили "сожаление" по этому поводу, а по мнению российского президента Владимира Путина, которое приводит "РБК", выход из ОДКБ "интересам Армении не отвечает".

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