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В России в субботу, 24 февраля, на различных акциях задержали по меньшей мере 32 человека, большинство из которых вышли на девятый день после смерти Алексея Навального, чтобы почтить его память. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Задержания проходили в Екатеринбурге, Казани, Курске, Москве, Мурманске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Старом Осколе и Уфе. 27 из 32 задержанных возлагали цветы в память о Навальном, трое протестовали против войны, еще двоих задержали на акции жен мобилизованных, сообщает "ОВД-Инфо".

В Москве полицейские задержали 64-летнего мужчину, который возложил цветы к "Стене скорби" и оставил записку "Не думай, что это конец". На него составили протокол по статье о нарушении организатором правил публичного мероприятия.

В Уфе, как сообщают правозащитники, людей задерживали, когда они возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Одной девушке угрожали уголовным делом, заявив, что "нельзя возлагать цветы", но отпустили без протокола. Другую девушку в Уфе задержали, когда она вышла с плакатом "Путин убийца Навального! Требую выдать тело!".

В Новосибирске у памятника жертвам политических репрессий задержали несколько активистов, которые пытались сфотографироваться с портретом Алексея Навального.

Возложения цветов в годовщину начала войны

Во вторую годовщину российского вторжения в Украину жители Москвы в течение дня приносят цветы к памятнику Лесе Украинке. Там же дежурят полицейские. Дворники быстро относят цветы в ближайшую урну, рассказал читатель "Медиазоны". "У меня проверили документы, спросили причину, по которой я принес цветы. Данные не переписывали, но потом сняли меня на камеру", — уточнил он.

В Санкт-Петербурге у памятника Тарасу Шевченко также появились цветы и табличка с названиями разрушенных украинских городов.

В Москве также прошла акция жен мобилизованных "Путь домой", которые каждую субботу возлагают цветы в Александровской саду и требуют вернуть их мужей с фронта. На ней задержали, а затем отпустили несколько журналистов.

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