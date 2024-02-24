Вдова политика Алексея Навального, скончавшегося в колонии "Полярный волк" в Харпе, обвинила президента России Владимира Путина в глумлении над телом мужа.

"Сегодня девять дней, как погиб мой муж. Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет ее согласиться на тайные похороны", — заявила Навальная в видеообращении, обнародованном 24 февраля.

По ее словам, за угрозами не отдать тело Навального его матери и похоронить политика прямо в колонии стоит лично Путин.

"Я прекрасно понимаю, что это все придумал не какой-то там следователь из Салехарда — всем руководит Путин. Это Владимир Путин, сидя на дальнем конце этой страшной цепочки согласований, спускает приказы: "Нет, не отдавайте, давите, давите на мать, сломайте ее, скажите ей, что труп ее сына разлагается. Либо они похоронят Навального на моих условиях в дальнем углу неизвестного кладбища, тайно, тихо, чтоб никто, ни один человек не мог с ним проститься, либо я его вообще не отдам", — сказала Навальная.

"Путинская вера — это фальшивка"

Вдова Алексея Навального напомнила, что Путин регулярно показывает, что он верующий христианин. "Мы и раньше знали, что путинская вера — это фальшивка, но теперь мы видим это ясно, как никогда. Вера — это не про поцеловать икону. Вера — это про добро, про милосердие, про спасение. И ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас уже с мертвым Алексеем", — подчеркнула Юлия Навальная.

"То, что сейчас делает Путин, — вот ненависть. Нет это даже не ненависть — это какой-то сатанизм, язычество", — заключила она. В конце обращения Юлия Навальная вновь потребовала отдать тело ее мужа, чтобы его отпели, а потом похоронили. "Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон: и человеческий, и божий", — обратилась к Путину Навальная.

Угрозы и ультиматумы матери Навального

Накануне мать Алексея Навального Людмила рассказала, что ей позвонил следователь и выдвинул ультиматум: или она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания — или ее сына захоронят в колонии. Она отказалась вести переговоры со следователем и потребовала соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти.

По словам Людмилы Навальной, силовикам, общающимся с ней, "приходят приказы" добиться согласия на проведение тайных похорон политика без прощания. Следователь по делу о смерти Навального Александр Варапаев, по словам матери политика, сказал ей: "Время работает не на вас, тело разлагается".

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