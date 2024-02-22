Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального и отступление вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки должны привлечь внимание Североатлантического альянса и его союзников к необходимости усилить военную помощь Украине. "Я уверен, что лучший способ почтить память Навального — не дать Путину одержать победу на поле боя, обеспечить превосходство Украины", — сказал Столтенберг в интервью "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" в среду, 21 февраля в Брюсселе.

По словам генсека НАТО, уход украинских войск из Авдеевки после месяцев тяжелых боев демонстрирует, что Украина нуждается в еще больших объемах военной помощи, а смерть Навального в колонии и задержка экспертизы обстоятельств его гибели должны привлечь еще более пристальное внимание к авторитарному характеру кремлевского режима.

Союзники США наращивает помощь Киеву

Столтенберг отметил, что пока утверждение нового пакета военной помощи США Украине на сумму в 61 млрд долларов задерживается в Палате представителей Конгресса, другие страны, в том числе Швеция, Канада и Япония, наращивают поддержку Киеву.

Генсек НАТО не ответил на вопрос, когда именно ВСУ могут получить истребители F-16, поставок которых Украина добивается уже почти два года. Он вновь сказал, что все союзники Украины хотели бы, чтобы F-16 оказались в Украине как можно скорее, но отметил, что нужно позаботиться также о подготовке пилотов и механиков. Что касается сроков возможных поставок, то об этом лучше спрашивать военных экспертов, резюмировал Йенс Столтенберг.

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