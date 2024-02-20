Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Екатерине Котрикадзе на телеканале "Дождь" ответил конкретно на вопрос, вступится ли военный альянс за Латвию, если Россия на нее нападет. Готово ли НАТО вступить в войну с Россией? И могут ли шансы стран Балтии на защиту снизиться, если после выборов в США к власти придет Дональд Трамп.

На общий вопрос журналистки, по прежнему ли НАТО считает главной военной угрозой Россию, Столтенберг ответил утвердительно — да, это самая актуальная угроза. Тогда Котрикадзе уточнила вопрос, вступится ли альянс за Латвию в случае нападения. Ведь это станет началом мировой войны.

"Вся суть НАТО в том и состоит, что нападение на одного из членов будет рассматриваться, как нападение на всех: один за всех и все за одного, — подтвердил Столтенберг. — Но смысл этого принципа не в том, чтобы спровоцировать войну, а, наоборот, чтобы ее предотвратить. И вот уже 75 лет НАТО успешно с этой задачей справляется.

За все это время (75 лет) не было ни одного нападения ни на кого из стран-членов. Это стало возможным благодаря тому, что Москва точно знает: мы обязательно защитим любого из наших членов.

У нас есть для этого и все необходимые средства, и политическая воля. Так что мы безусловно будем защищать и Латвию, и любую другую страну НАТО. Но наша цель — предотвратить нападение и сохранить мир".

Котрикадзе снова уточнила: может ли Путин напасть на Латвию или другую страну НАТО, прежде всего — Восточной Европы, поскольку они граничат с Россией, а Путин не раз упоминал их в своих выступлениях.

"Пока что мы не видим, чтобы над кем-то из наших членов прямо сейчас нависла угроза. Но в то же время мы не можем расслабляться и ничего не делать, — ответил Столтенберг. — Мир становится все более опасным. Но и НАТО сейчас намного сильнее, чем всего несколько лет назад. За всю историю своего существования, начиная с 1949 года, в том числе в годы Холодной войны, НАТО убедительно продемонстрировало, что ему под силу предотвратить любое нападение на любого из его членов…"

Котрикадзе уточнила в третий раз, сохранится ли такая же твердая позиция при Трампе, который объявлял: если какая-то страна НАТО не хочет "раскошелиться" — пусть Россия на них нападает.

"Значит, США, наиболее могущественный член альянса, не собирается никого защищать от России, в том числе и Латвию?" — снова уточнила журналистка. На что Столтенберг парировал: "Латвия как раз тратит на оборону больше двух процентов…"

Генеральный секретарь уточнил, что звучащая в США критика направлена на некоторые страны НАТО, которые слишком мало тратят на НАТО, но теперь все тратят намного больше. На восточном фланге — практически все дают больше 2%, а всего на этот уровень вышло 18 стран НАТО, а скоро их станет больше.

Генсек НАТО снова подтвердил, что "нынешняя администрация США и все предыдущие многократно подтверждали преданность альянсу, потому что они понимают: если НАТО будет сильный — это будет хорошо не только для Европы, но и для самих США. С НАТО США сильнее, легче справляться с разными вызовами. У США есть то, чего нет ни у одной крупной державы — 30 друзей, 30 союзников".

По мнению Столтенберга, независимо от исхода ноябрьских выборов США останутся активным членом НАТО. А вот Украину во время войны, уточнил Столтенберг, в альянс примут вряд ли — это означает автоматическое вступление в полномасштабную мировую войну с Россией. На сегодня задача НАТО помогать Украине, но следить, чтобы конфликт не выше за ее пределы.

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