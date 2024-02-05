Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш не согласен с прогнозами западных лидеров и высокопоставленных представителей НАТО о том, что в период от трех до десяти лет Россия нападет на одну из стран НАТО. Об этом он заявил в интервью агентству LETA.

По словам Калниньша, охрану латвийской границы нужно обеспечивать здесь и сейчас, и не надо пугать людей такими прогнозами. Уже с самого начала Латвия в своей оценке внешнеполитических рисков расценивала Россию как угрозу, и на этом построена латвийская оборонная стратегия. НВС ведет всю необходимую подготовительную работу, чтобы накопить резервы, как материальные, так и человеческие, сказал командующий.

"У каждой страны НАТО может быть свое мнение. Я как командующий НВС Латвии, страны НАТО, с такими прогнозами не согласен. Все заявления и прогнозы о возможности войны направлены на мобилизацию западного общества, которое начинает уставать от поддержки Украины. Я хочу сказать народу Латвии: не волнуйтесь, все эти заявления предназначены для того, чтобы западные общества переориентировались от расслабления после холодной войны к готовности инвестировать в оборону", — заявил Калниньш.

По его мнению, Россия и НАТО по разному смотрят на потенциальный конфликт. "НАТО смотрит на такой конфликт с оборонительной позиции — мы защищаем наши демократические ценности, государственность, людей. Россия, несмотря на свою публичную риторику, демонстрирует свои империалистические, завоевательные тенденции, направленные на территориальную экспансию. Кстати, Россия довольно много копирует у НАТО — и нашу систему планирования, и официальные заявления. В целом НАТО смотрит на Россию с оборонительной позиции, а Россия смотрит на нас с наступательной точки зрения".

Также Калниньш подчеркнул, что нельзя верить повторяющимся заявлениям президента Путина о том, что Россия не хочет воевать с НАТО, у нее нет пограничного конфликта ни с одной страной НАТО и вообще все это бред. "Мы давно не доверяем тому, что говорит Кремль. Наша система обороны с самого начала построена для отражения российской угрозы. Если бы мы доверяли словам россиян, у нас уже давно были бы большие проблемы, возможно, даже конвенциональные", — считает он.

"Я хочу успокоить латвийское общество и сказать ясно: мы слишком много говорим о возможности войны. На самом деле ситуация не более угрожающая, чем десять лет назад. Мы всегда воспринимали Россию как угрозу. Мы не размышляем о потенциальных конфликтах, а делаем все возможное, чтобы исключить возможность войны", — заявил Калниньш.

По его словам, для политики сдерживания важно, чтобы общество чувствовало себя в безопасности и поддерживало государственную оборонную политику, и только тогда вооруженные силы будут сильны.

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