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Следователь сказал матери Навального, что, либо она через 3 часа соглашается на тайные похороны без публичного прощания, либо ее сына захоронят в колонии.

Матери Алексея Навального Людмиле Навальной позвонил следователь и выдвинул ей ультиматум по поводу похорон сына, сообщали пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в пятницу, 23 февраля.

"Или она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии", — пересказала слова следователя Ярмыш. По ее словам, мать Навального отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить Навального.

"Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями", — сообщила Ярмыш.

Угрозы матери Навального

Накануне мать Алексея Навального рассказала, что ей показали тело сына и с угрозами требуют от нее согласиться на тайные похороны без прощания. "Следователи утверждают, что им известна причина смерти. У них готовы все юридические и медицинские документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу отдать тело Алексея, но вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где и когда и как должен быть похоронен Алексей", — рассказала Людмила Навальная.

По словам Навальной, общающимся с ней силовикам "приходят приказы" добиться согласия на проведение тайных похорон политика. "Они хотят, чтобы это было сделано тайно без прощания, хотят привести меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать "вот здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна, я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься", — заявила Навальная.

Записать видеообращение она решила после угроз. "Глядя мне в глаза, они говорят, что, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Выропаев открыто мне сказал "время работает не на вас, тело разлагается". Я требую отдать мне тело сына немедленно", — заявила мать политика.

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