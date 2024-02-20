Вдова политика Алексея Навального Юлия выступила перед Советом ЕС по иностранным делам и попросила не признавать легитимными выборы президента РФ, которые пройдут в середине марта. Полный текст обращения опубликовала команда Навального.

"Путин убил моего мужа ровно за месяц до так называемых выборов. Эти выборы — фальшивые, но Путину они все равно нужны. Для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде. Не признавайте эти выборы. Президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению", — заявила Навальная.

Также она потребовала пересмотреть санкционный режим против России, сделав его более эффективным: "Да, вы ввели санкции против некоторых из них, но миллиардеры не сильно пострадали. Они наняли лучших адвокатов и переписали все, чем они владеют, на членов семей и друзей. […] Звучит неправильно, не так ли? Вилла бывшей жены Владимира Путина Людмилы в Биаррице, купленная на коррупционные деньги, до сих пор не арестована! Друзья Путина просто смеются над вами".

При этом Навальная призвала европейские власти разделять Путина и простых россиян, в том числе не забывать о тех, кто эмигрировал из-за преследований, войны и мобилизации. "Люди, бегущие от войны и диктатуры, — не ваши враги. Им нужно сочувствие и защита. Их не следует наказывать, им нужно помогать. Необходим механизм, подобный современной Нансеновской комиссии. Именно эти люди однажды станут частью Прекрасной России будущего. Они хотят помочь России стать нормальной страной чтобы скорее вернуться домой", — отметила вдова политика.

О смерти Алексея Навального в колонии стало известно 16 февраля. Спустя три дня его вдова Юлия опубликовала видео, в котором заявила, что продолжит дело своего мужа. Соратники Навального возлагают ответственность за его гибель на Кремль и лично президента РФ Владимира Путина.

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