"За моей спиной находится колония ИК-3 "Полярный волк", где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить", — говорит Навальная на видео.
Соратник Навального Иван Жданов опубликовал фото письменного обращения, которое направлено в администрацию президента РФ.
Многие российские оппозиционеры, сподвижники политика и его вдова Юлия, журналисты и мировые лидеры возложили ответственность за смерть Навального на Путина. В Кремле эти обвинения назвали "абсолютно голословными" и "хамскими".