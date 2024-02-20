Foto: LETA
Людмила Навальная обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына — оппозиционного политика Алексея Навального, погибшего в колонии 16 февраля.

"За моей спиной находится колония ИК-3 "Полярный волк", где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить", — говорит Навальная на видео.

Соратник Навального Иван Жданов опубликовал фото письменного обращения, которое направлено в администрацию президента РФ.

Многие российские оппозиционеры, сподвижники политика и его вдова Юлия, журналисты и мировые лидеры возложили ответственность за смерть Навального на Путина. В Кремле эти обвинения назвали "абсолютно голословными" и "хамскими".

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